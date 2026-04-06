Η απόφαση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί να διαλύσει μονομιάς την οργάνωση του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) στην Κωνσταντινούπολη και τα 39 γραφεία των περιφερειών της πόλης δεν μοιάζει με μια απλή κομματική αναδιάρθρωση. Μοιάζει με κίνηση πανικού, με εσωτερικό «ξήλωμα» σε μία από τις πιο κρίσιμες κομματικές βιτρίνες της Τουρκίας. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να ανοίξει ξανά το ερώτημα που εδώ και μήνες σιγοβράζει στην Άγκυρα: περνά το κόμμα των Γκρίζων Λύκων τη σοβαρότερη εσωτερική του κρίση;

Η είδηση είναι σημαντική. Την Κυριακή 6 Απριλίου έγινε γνωστό, μέσω ανάρτησης του αντιπροέδρου του MHP Σεμίχ Γιαλτσίν, ότι διαλύεται ολόκληρη η κομματική δομή της Κωνσταντινούπολης. Ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της οργάνωσης, Σερτέλ Σεβίμ, αναδημοσίευσε τη σχετική ανακοίνωση και στη συνέχεια έσπευσε να ανεβάσει φωτογραφία με τον Μπαχτσελί, δηλώνοντας ότι παραμένει «υπό τις εντολές του». Μια τέτοια δημόσια επίδειξη πίστης, ακριβώς τη στιγμή που κατεδαφίζεται ο μηχανισμός της πόλης, λέει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος.

Το παρασκήνιο κάνει την υπόθεση ακόμη πιο εκρηκτική. Είχαν προηγηθεί, στις 27 Μαρτίου, η αποχώρηση του αντιπροέδρου Ιζέτ Ουλβί Γιοντέρ και μια σειρά από αινιγματικές αλλά ξεκάθαρα συγκρουσιακές αναρτήσεις του, στις οποίες φωτογράφιζε εσωκομματική υπονόμευση, «διείσδυση» και ανεντιμότητα. Δεν μιλούσε ο οποιοσδήποτε. Μιλούσε ένας βουλευτής Κωνσταντινούπολης και κεντρικό στέλεχος του MHP, ο οποίος αποχωρούσε αφήνοντας πίσω του πολιτικό καπνό. Αμέσως μετά, κορυφαία στελέχη του κόμματος έσπευσαν να ταχθούν δημόσια στο πλευρό του. Αυτό δεν είναι εικόνα ηρεμίας. Είναι εικόνα εσωτερικού μετώπου.

Ο Μπαχτσελί επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά, παρουσιάζοντας την αποχώρηση Γιοντέρ ως οικειοθελή και συνδεδεμένη με ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Όμως όταν λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί η διάλυση ολόκληρης της οργάνωσης της Κωνσταντινούπολης, η επίσημη γραμμή περί «κανονικότητας» αρχίζει να καταρρέει κάτω από το βάρος των ίδιων των εξελίξεων. Γιατί ένα κόμμα που δεν έχει εσωτερικό πρόβλημα δεν διαλύει τον μεγαλύτερο αστικό του μηχανισμό μέσα σε τέτοιο κλίμα.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης. Το MHP δεν είναι ένα περιφερειακό ή δευτερεύον κόμμα. Είναι ο βασικός εθνικιστικός πυλώνας του τουρκικού συστήματος εξουσίας και ο στρατηγικός σύμμαχος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο ίδιος ο Μπαχτσελί έχει λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια ως κρίσιμο στήριγμα της προεδρικής εξουσίας, φτάνοντας ακόμη και να ανοίξει συζήτηση για συνταγματική φόρμουλα που θα επέτρεπε στον Ερντογάν να διεκδικήσει νέα θητεία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ρήγμα στο MHP δεν αφορά μόνο το ίδιο το κόμμα, αλλά και την ευρύτερη ισορροπία του κυβερνητικού στρατοπέδου στην Τουρκία.

Ακριβώς γι’ αυτό η Κωνσταντινούπολη έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα. Δεν είναι μία απλή τοπική οργάνωση. Είναι η καρδιά της πολιτικής μάχης στην Τουρκία, το σημείο όπου μετριούνται δυνάμεις, επιρροή, πειθαρχία και πρόσβαση στον κομματικό μηχανισμό. Όταν το MHP αναγκάζεται να ρίξει «μαύρο» σε ολόκληρη την κομματική του πυραμίδα εκεί, η κίνηση δεν διαβάζεται ως απλή ανανέωση. Διαβάζεται ως εσωτερική εκκαθάριση. Και οι εκκαθαρίσεις δεν γίνονται όταν όλα πηγαίνουν καλά.

Είναι λοιπόν «υπό διάλυση» το κόμμα των Γκρίζων Λύκων; Όχι με την τυπική έννοια. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το MHP οδεύει σε οργανωτική κατάρρευση σε εθνικό επίπεδο ή ότι ο Μπαχτσελί χάνει άμεσα τον έλεγχο του κόμματος. Υπάρχουν όμως σαφή στοιχεία ότι το MHP περνά φάση εσωτερικής αναταραχής, ότι η ηγεσία βλέπει πρόβλημα σοβαρότερο από μια απλή εσωκομματική γκρίνια και ότι επέλεξε τη βίαιη λύση της διάλυσης για να επαναφέρει τον έλεγχο. Με άλλα λόγια, όχι, το κόμμα δεν διαλύεται. Αλλά η εικόνα του αδιαπέραστου, σιδερένιου μηχανισμού έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα.

Και αυτό είναι που κάνει την υπόθεση πολιτικά επικίνδυνη για τον Μπαχτσελί. Το MHP έχτισε την ισχύ του πάνω στην πειθαρχία, στον φόβο, στην απόλυτη ιεραρχία και στην αίσθηση ότι τίποτα δεν κουνιέται χωρίς εντολή από την κορυφή. Όταν, όμως, ξεσπούν δημόσιες καταγγελίες περί υπονόμευσης, όταν αποχωρεί κορυφαίο στέλεχος και όταν ακολουθεί διάλυση της μεγαλύτερης κομματικής οργάνωσης της χώρας, τότε το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ισχύς. Είναι ανασφάλεια εξουσίας.

Για την ελληνική πλευρά, η εξέλιξη έχει πρόσθετο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή το MHP είναι ο πολιτικός χώρος που ταυτίστηκε ιστορικά με τον σκληρό Τουρκικό εθνικισμό και με το φορτισμένο πολιτικό σύμβολο των Γκρίζων Λύκων. Γι’ αυτό και η αναταραχή στο εσωτερικό του δεν είναι απλώς κομματικό κουτσομπολιό της Άγκυρας. Είναι δείκτης για το πώς αναδιατάσσεται ο πυρήνας της εθνικιστικής επιρροής στην Τουρκία και για το αν ο Μπαχτσελί παραμένει αδιαμφισβήτητος αρχηγός ή αν μπαίνει σε μια περίοδο εσωτερικής φθοράς.

Το συμπέρασμα είναι πιο απλό απ’ όσο προσπαθεί να το παρουσιάσει η ηγεσία του MHP: όταν διαλύεις όλη την Κωνσταντινούπολη για να σώσεις το κόμμα, τότε το πρόβλημα είναι ήδη μεγάλο. Και όταν αυτό συμβαίνει στο κόμμα του Μπαχτσελί, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι πίσω από τις διαβεβαιώσεις περί «τάξης» έχει ήδη αρχίσει μια σκληρή μάχη διαδοχής, ελέγχου και εσωτερικού ξεκαθαρίσματος. Το MHP δεν κατέρρευσε. Αλλά η εικόνα του άτρωτου κόμματος των Γκρίζων Λύκων έχει για πρώτη φορά ραγίσει τόσο καθαρά.