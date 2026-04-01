Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν νωρίτερα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων, εκ των οποίων πέντε στη Βηρυτό και δύο σε νότιο προάστιο της πόλης.

Η επιδρομή «που διεξήχθη από τον ισραηλινό εχθρό στη συνοικία Τζνα στη Βηρυτό είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν (άλλοι) 21», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι άλλο ισραηλινό πλήγμα εναντίον «οχήματος» στη Χάλντα, νότιο προάστιο της Βηρυτού, είχε απολογισμό «δυο νεκρούς και τρεις τραυματίες» που ήταν όλοι «πολίτες».