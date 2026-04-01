Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας Τρίτης προς Τετάρτη έπληξε στη Βηρυτό έναν «ανώτερο διοικητή» της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, καθώς και έναν «υψηλόβαθμο τρομοκράτη».

«Πριν από λίγο, σε δυο χωριστά πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ και άλλον υψηλόβαθμο τρομοκράτη», αναφέρει ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και δεν ξεκαθαρίζει αν ο δεύτερος στόχος ανήκε στο λιβανικό σιιτικό κίνημα ή όχι.