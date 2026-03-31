Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τις ισραηλινές επιδρομές της Τρίτης στο νότιο Λίβανο φτάνει τους τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους και ένας διασώστης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σε διαδοχικές ανακοινώσεις, το υπουργείο ενημέρωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή της Τύρου, ενώ τέσσερις νεκροί ήταν ο απολογισμός επίθεσης στην περιοχή της Σιδώνας. Σε μια τρίτη επίθεση στην Μπιντ Τζμπέιλ, επλήγη σημείο συγκέντρωσης των προσκόπων Risala – μιας λιβανέζικης οργάνωσης που συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ – προκαλώντας τον θάνατο ενός διασώστη και τον τραυματισμό άλλων 13 ανθρώπων.