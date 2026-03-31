Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ κατήγγειλε σήμερα την «παράνομη εισβολή» του Ισραήλ στον Λίβανο, κάνοντας λόγο για μια παραβίαση «της κυριαρχίας του και της ακεραιότητάς του».

«Από πρακτικής άποψης, η κυβέρνηση του Λιβάνου απαγόρευσε τη Χεζμπολάχ, λαμβάνει μέτρα, επιχειρεί να πολεμήσει τη Χεζμπολάχ, τις τρομοκρατικές δραστηριότητές της και τις απειλές της εναντίον του Ισραήλ και αυτή είναι η δικαιολογία που προτάσσεται για αυτήν την εισβολή, επομένως την καταδικάζουμε», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Τα σχόλια του Κάρνεϊ είναι στο ίδιο μήκος κύματος με δηλώσεις που έγιναν από ευρωπαϊκές χώρες και τον ΟΗΕ που καταγγέλλουν τις εχθροπραξίες στον Λίβανο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών υπηρεσιών του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την πιθανή δημιουργία μιας νέας «κατεχόμενης περιοχής» στη Μέση Ανατολή, αυτήν τη φορά στον Λίβανο.