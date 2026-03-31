Τουλάχιστον τρεις δυνατές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βηρυτό, σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ανταποκριτής του AFP είδε στήλη καπνού να υψώνεται στη συνοικία Τζίνα, κοντά στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν σε όλη την πόλη, ενώ ασθενοφόρα έσπευδαν στην περιοχή.

BREAKING | Israel attacks the Jnah area in Beirut, launching at least 3 strikes. pic.twitter.com/Z4BFGHD6FU — The Cradle (@TheCradleMedia) March 31, 2026

Ήταν αποτέλεσμα βομβαρδισμών από σκάφη του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

مشاهد جديدة تظهر لحظة استهدف منطقة الجناح والحديث عن موكب امني مشترك لحزب الله – الحرس الثوري pic.twitter.com/h9gN6G1F0E — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) March 31, 2026

Λίγο νωρίτερα, όχημα έγινε στόχος επανειλημμένων πληγμάτων ισραηλινού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στον νότιο τομέα της Βηρυτού, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.