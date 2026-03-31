Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σήμερα στο NBC News ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δράσεις κατά του Ιράν «πλησιάζουν στο τέλος τους».

«Τα πάμε περίφημα», τόνισε ο Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο NBC, συμπληρώνοντας πως η εκστρατεία «πλησιάζει στο τέλος».

Ύστερα από έναν μήνα πολέμου, οι ΗΠΑ «έχουν αποδεκατίσει» τον στρατό του Ιράν και έφεραν στο προσκήνιο μια ηγεσία που είναι «πολύ πιο λογική» και λιγότερο «ριζοσπαστικοποιημένη» από την προηγούμενη, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.