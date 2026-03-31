Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush στη Μέση Ανατολή.



Το συγκεκριμένο πλοίο πρόκειται να επιχειρήσει μαζί με τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν.



Οι επόμενες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι «καθοριστικές», διεμήνυσε νωρίτερα σήμερα ο Πιτ Χέγκσεθ.



«Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, και αυτοί λιγότερες… Σε μόλις έναν μήνα εμείς θέτουμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές», τόνισε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.