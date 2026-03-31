Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Αφού σχολίασε την πρόοδο στην κατασκευή της προγραμματισμένης αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, ερωτήθηκε για τις αντιδράσεις των αγορών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Επαναλαμβάνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «θα αποχωρήσουν από το Ιράν πολύ σύντομα».

Συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί «σε δύο ή τρεις εβδομάδες». Όπως πρόσθεσε, μόλις συμβεί αυτό, οι τιμές αναμένεται να «καταρρεύσουν».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο βασικός του στόχος στον πόλεμο στο Ιράν ήταν να εμποδίσει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. «Αυτό έχει επιτευχθεί», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται για να «ολοκληρωθεί η αποστολή»: «Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες ή ίσως μερικές μέρες ακόμα θα τελειώσουμε τη δουλειά. Θέλουμε να εξουδετερώσουμε ό,τι έχουν».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι «θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης πριν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις. «Δεν έχει σημασία αν προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή όχι. Τους έχουμε θέσει πίσω 15‑20 χρόνια. Δεν έχουν ναυτικό, στρατό ή αεροπορία. Δεν έχουν ηγέτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην αξιολόγησή του για τις ιρανικές δυνατότητες, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «δεν έχουν στρατό, δεν έχουν τίποτα» και ότι οι ηγέτες τους «ομολογούν ότι χάνουν και εκλιπαρούν για συμφωνία». Σε άλλο σημείο, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ούτε καν εκτοξεύσει πυρά εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.

Σχετικά με μελλοντική απειλή πυρηνικών όπλων, ο Τραμπ δήλωσε: «Όταν αυτοί είναι έτοιμοι —ίσως μετά από πολύ καιρό— και μπορούν να αναπτύξουν ένα πυρηνικό όπλο, θα έχετε έναν πρόεδρο σαν εμένα που θα πάει εκεί και θα τους καταστρέψει ολοκληρωτικά ξανά».

Σε ερώτηση για τις πρόσφατες απειλές της ιρανικής κυβέρνησης προς αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της Google και της Apple, ο Τραμπ απάντησε με χιούμορ: «Με τι —με αεροβόλα;»