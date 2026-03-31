Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Αφού σχολίασε την πρόοδο στην κατασκευή της προγραμματισμένης αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, ερωτήθηκε για τις αντιδράσεις των αγορών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Επαναλαμβάνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «θα αποχωρήσουν από το Ιράν πολύ σύντομα».

Reporter: When will the U.S. be done with the war in Iran?



Trump: I think in two or three weeks. We will leave.

Συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί «σε δύο ή τρεις εβδομάδες». Όπως πρόσθεσε, μόλις συμβεί αυτό, οι τιμές αναμένεται να «καταρρεύσουν».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο βασικός του στόχος στον πόλεμο στο Ιράν ήταν να εμποδίσει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. «Αυτό έχει επιτευχθεί», τόνισε.

Trump on Iran:



Regime change was not one of the things I had as a goal.



I had one goal: They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons.

Όπως πρόσθεσε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται για να «ολοκληρωθεί η αποστολή»: «Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες ή ίσως μερικές μέρες ακόμα θα τελειώσουμε τη δουλειά. Θέλουμε να εξουδετερώσουμε ό,τι έχουν».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι «θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης πριν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις. «Δεν έχει σημασία αν προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή όχι. Τους έχουμε θέσει πίσω 15‑20 χρόνια. Δεν έχουν ναυτικό, στρατό ή αεροπορία. Δεν έχουν ηγέτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump on Iran:



When we feel that they are, for a long period of time, put into the stone ages and they won’t be able to develop a nuclear weapon, then we will leave.



Whether we have a deal or not is irrelevant.

Reporter: Does Iran have to make a deal to end the war?



Trump: Iran does not have to make a deal.

Trump on Iran:



They are not even shooting at us.

Στην αξιολόγησή του για τις ιρανικές δυνατότητες, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «δεν έχουν στρατό, δεν έχουν τίποτα» και ότι οι ηγέτες τους «ομολογούν ότι χάνουν και εκλιπαρούν για συμφωνία». Σε άλλο σημείο, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν έχουν ούτε καν εκτοξεύσει πυρά εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.

Trump on Iran:



They have no military. They have no nothing.



They admit that they are losing. They are begging to make a deal.

Σχετικά με μελλοντική απειλή πυρηνικών όπλων, ο Τραμπ δήλωσε: «Όταν αυτοί είναι έτοιμοι —ίσως μετά από πολύ καιρό— και μπορούν να αναπτύξουν ένα πυρηνικό όπλο, θα έχετε έναν πρόεδρο σαν εμένα που θα πάει εκεί και θα τους καταστρέψει ολοκληρωτικά ξανά».

Trump on Iran:



When they are ready, maybe in a long time from now, able to develop a nuclear weapon, you will have a president like me who will go there, and he will knock the hell out of them again.

Σε ερώτηση για τις πρόσφατες απειλές της ιρανικής κυβέρνησης προς αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της Google και της Apple, ο Τραμπ απάντησε με χιούμορ: «Με τι —με αεροβόλα;»