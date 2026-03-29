Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι κατά τις πρόσφατες χερσαίες επιχειρήσεις στη νότια Λίβανο σκοτώθηκαν πολλοί μαχητές της Χεζμπολάχ, δημοσιεύοντας παράλληλα σχετικά βίντεο από τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η 869η Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών εντόπισε αρκετούς ένοπλους της Χεζμπολάχ να εισέρχονται σε κτίριο στη νότια Λίβανο. Λίγο αργότερα, drone της Ισραηλινής Αεροπορίας έπληξε το σημείο και τους εξουδετέρωσε.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκιβατί εντόπισαν μαχητές της Χεζμπολάχ που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά και να εκτοξεύσουν όλμους κατά των δυνάμεων του Ισραήλ. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ και, σύμφωνα με τον στρατό, «εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες» χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στις τάξεις τους.

Παράλληλα, οι δυνάμεις της Γκιβατί ανακάλυψαν κρυμμένο οπλοστάσιο, το οποίο περιλάμβανε δεκάδες αντιαρματικούς πυραύλους, χειροβομβίδες και άλλα εκρηκτικά.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Λιβάνου, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η αποτροπή επιθέσεων κατά των δυνάμεών του.