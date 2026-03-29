Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι κατά τις πρόσφατες χερσαίες επιχειρήσεις στη νότια Λίβανο σκοτώθηκαν πολλοί μαχητές της Χεζμπολάχ, δημοσιεύοντας παράλληλα σχετικά βίντεο από τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η 869η Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών εντόπισε αρκετούς ένοπλους της Χεζμπολάχ να εισέρχονται σε κτίριο στη νότια Λίβανο. Λίγο αργότερα, drone της Ισραηλινής Αεροπορίας έπληξε το σημείο και τους εξουδετέρωσε.

כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 מבצעים פעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון.



במהלך פעילות במרחב, כוחות האיסוף של יחידה 869 זיהו מספר מחבלים חמושים נכנסים למבנה במרחב.

הכוחות הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה אליו נכנסו המחבלים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 29, 2026

Σε ξεχωριστό περιστατικό, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκιβατί εντόπισαν μαχητές της Χεζμπολάχ που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά και να εκτοξεύσουν όλμους κατά των δυνάμεων του Ισραήλ. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ και, σύμφωνα με τον στρατό, «εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες» χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στις τάξεις τους.

תיעוד מפעילות כוחות חטיבת גבעתי בדרום לבנון: חוסלו מחבלי חיזבאללה שניסו להפעיל מטען ואותרו עשרות טילי נ״ט



הלילה, לוחמי גבעתי בפיקוד אוגדה 91 זיהו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שניסו להניח מטענים ולשגר פצצות מרגמה לעבר הכוחות.

בסגירת מעגל מהירה, הלוחמים בשטח ירו לעברם וחיסלו את — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 29, 2026

Παράλληλα, οι δυνάμεις της Γκιβατί ανακάλυψαν κρυμμένο οπλοστάσιο, το οποίο περιλάμβανε δεκάδες αντιαρματικούς πυραύλους, χειροβομβίδες και άλλα εκρηκτικά.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Λιβάνου, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η αποτροπή επιθέσεων κατά των δυνάμεών του.