Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην επέτειο της 25ης Μαρτίου που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο και δυσκολεύτηκε να προφέρει τα ελληνικά ονόματα, σε βαθμό που δήλωσε «χαρούμενος» όταν τελείωσε την ομιλία του.

Το πρώτο όνομα που δυσκόλεψε τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ενώ ακολούθησε εκείνο του Αντώνη Αλεξανδρίδη, του Έλληνα πρέσβη στις ΗΠΑ.

«Τι ονόματα!», αναφώνησε ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να τα προφέρει.

Ωστόσο, τα βρήκε λιγότερο «σκούρα» όταν αναφέρθηκε στους Ελληνοαμερικανούς αξιωματούχους και τελειώνοντας την ομιλία του αναφώνησε με χιουμοριστική διάθεση: «Χαίρομαι που τελείωσα».

Δείτε σε βίντεο τον Αμερικανό πρόεδρο να προσπαθεί να προφέρει τα ελληνικά ονόματα: