Εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου πραγματοποιεί το βράδυ της Πέμπτης (26/03/2026, ώρα Ελλάδας) στον Λευκός Οίκος ο Ντόναλντ Τραμπ, τιμώντας την ελληνική εθνική εορτή και τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αίθουσα της εκδήλωσης είναι κατάμεστη, με την παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής ομογένειας, καθώς και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Στο πλευρό του βρισκόταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην οποία απευθύνθηκε προσωπικά λέγοντας: «Είσαι η καλύτερη, όλοι σε λατρεύουν. Έλα να σταθείς δίπλα μας».