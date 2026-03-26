Το δικό της μάθημα ζωής δίνει προς όλους η Σοφία Ρωμνάκη από τη Ρόδο η οποία στα 82 της είναι μαθήτρια του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου του νησιού και συμμετείχε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Η ίδια το πρωί της Πέμπτης 26/3 μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στην απόφασή της να επιστρέψει στην εκπαίδευση, εξηγώντας πως είχε διακόψει το σχολείο στη Δευτέρα Γυμνασίου, προκειμένου να εργαστεί και να βοηθήσει την οικογένειά της.

Όπως τόνισε, χρόνια αργότερα και μετά την απώλεια του συζύγου της, τα παιδιά της την ενθάρρυναν να επιστρέψει στα θρανία. Αρχικά φοίτησε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, όπου ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο, και στη συνέχεια εγγράφηκε στο Λύκειο.

Στο σχολείο παρακολουθεί και μαθήματα χρήσης υπολογιστών

Σήμερα πλέον η 82χρονη φοιτά στην Α’ Λυκείου, παρακολουθώντας κανονικά τα μαθήματα, ενώ, όπως επεσήμανε, αντιμετωπίζει δυσκολίες σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, όπως η άλγεβρα και το γραμμικό σχέδιο.

Επίσης η 82χρονη διατηρεί ενεργή καθημερινότητα, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως η χορωδία, το ΚΑΠΗ και πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώ στο σχολείο παρακολουθεί και μαθήματα χρήσης υπολογιστών.

«Με βοηθά να μην μένω στο σπίτι και να μην μελαγχολώ», ανέφερε χαρακτηριστικά εστιάζοντας στο σχολείο.

Η Σοφία Ρωμνάκη σημειώνεται πως είναι μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά έξι εγγονιών, ενώ δηλώνει ότι στόχος της είναι να ολοκληρώσει τη φοίτησή της στο Λύκειο.