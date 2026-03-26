Ο φετινός εορτασμός της 25ης Μαρτίου στον Άγιο Ευστράτιο συνδύασε την εθνική μνήμη με τη συγκίνηση, καθώς ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του δημάρχου, Κωνσταντίνου Σινάνη, έπειτα από τη δύσκολη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όγκου στην οποία υποβλήθηκε πριν λίγες ημέρες.

Ο δήμαρχος στάθηκε ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού ως ενεργό μέλος της κοινότητας. Η στιγμή που αντάλλαξε χειραψία με την υφυπουργό Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, δεν ήταν απλά μια τυπική συνάντηση, αλλά ένα σύμβολο δύναμης και αντοχής.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με έντονο συμβολισμό, με την υφυπουργό να εκπροσωπεί την κυβέρνηση και να μεταφέρει μήνυμα στήριξης στους κατοίκους του ακριτικού νησιού. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δοξολογία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Χριστού, πανηγυρικό για την Επανάσταση του 1821 και επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Πεσόντων, με κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας και της μαθητικής κοινότητας, σύμφωνα με το lesvosnews.