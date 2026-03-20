Ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, είχε μιλήσει δημόσια για τη διάγνωσή του με καρκίνο και είχε προκαλέσει συγκίνηση. Ο κ. Σινάνης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου, μια διαδικασία που κρίθηκε αναγκαία από τους θεράποντες γιατρούς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, ο κ. Σινάνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

Ωστόσο, η ανάρτηση της Ολυμπίας Λασπατζάκη από το «Αττικόν», σκόρπισε χαμόγελα, καθώς συνοδευόταν από την πρώτη φωτογραφία του δημάρχου μετά την επέμβαση, αναφέρει το limnosfm100.gr.

Με το μήνυμα «Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται… Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα», επιβεβαιώθηκε ότι η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά.