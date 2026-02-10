Στην Αθήνα βρίσκεται ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, για την έναρξη των προγραμματισμένων θεραπειών του για τον καρκίνο. Ο ίδιος είχε λάβει κύμα συμπαράστασης πριν από λίγο καιρό, μετά τη θαρραλέα και συγκινητική του απόφαση να μοιραστεί δημόσια τη διάγνωσή του.

Μιλώντας στον Alpha, ο κύριος Σινάνης αναφέρθηκε στη μάχη του με την ασθένεια και στα μηνύματα δύναμης που λαμβάνει. Εξήγησε ότι μετά τη διάγνωσή του κρίθηκε απαραίτητη η μετάβασή του από το νησί στην Αθήνα, ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις για τον σχεδιασμό της θεραπείας του.

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι γιατροί του είπαν να παραμείνει στην πρωτεύουσα «για να “πατήσουμε κάτω τον καρκίνο”».

Περιγράφοντας την περιπέτειά του, αποκάλυψε πως είχε έναν επίμονο πόνο στο πόδι, τον οποίο ωστόσο αρχικά παραμέλησε, υποτιμώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Μετά από πολύ καιρό που έσπρωχνα κάτω από το χαλί τον πόνο που είχα στο πόδι μου, ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», είπε, εξηγώντας πως τότε άρχισε να γυρνάει στο μυαλό του ότι ήταν καρκίνος.

«Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις», παραδέχθηκε ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας:

«Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα».

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη που του προσέφερε. Όπως ανέφερε με συγκίνηση, η απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του συνοδεύτηκε από μια πρωτοφανή εκδήλωση αγάπης, με μηνύματα να καταφθάνουν ακόμη και από ανθρώπους που δεν τον γνώριζαν προσωπικά.

«Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό», κατέληξε ο κύριος Σινάνης.