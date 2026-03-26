Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Μέριλαντ, όταν ένα μωρό βρέθηκε σε κατάσταση ασφυξίας, με δύο αστυνομικούς να παρεμβαίνουν άμεσα και να του σώζουν τη ζωή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία, προκαλώντας συγκίνηση και κύμα θετικών αντιδράσεων στα social media.

Στο βίντεο φαίνεται η μητέρα, σε κατάσταση πανικού, να πλησιάζει τους αστυνομικούς κρατώντας το παιδί της και να φωνάζει: «Χρειάζομαι βοήθεια… Το μωρό μου πνίγεται, δεν αναπνέει».

Χωρίς να χάσουν ούτε δευτερόλεπτο, οι αστυνομικοί ανέλαβαν δράση. Ο ένας πήρε το βρέφος, το τοποθέτησε μπρούμυτα πάνω στο πόδι του και ξεκίνησε να του δίνει χτυπήματα στην πλάτη, εφαρμόζοντας τη σωστή τεχνική πρώτων βοηθειών.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα προσπαθούσε να εξηγήσει τι συνέβη, λέγοντας πως το παιδί «απλώς έπινε» πριν αρχίσει να πνίγεται.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αγωνίας, το μωρό άρχισε να αντιδρά. Ο αστυνομικός το παρέδωσε στον συνάδελφό του, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το παιδί πλέον αναπνέει, φέρνοντας τεράστια ανακούφιση στη μητέρα.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία επαίνεσε τους δύο άντρες, τονίζοντας ότι «η άμεση αντίδραση και η εκπαίδευσή τους απέτρεψαν μια πιθανή τραγωδία».

Το βίντεο της διάσωσης έγινε γρήγορα viral, με χιλιάδες χρήστες να χαρακτηρίζουν τους αστυνομικούς «ήρωες» και να εξυμνούν την ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητά τους.