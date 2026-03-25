Οι Φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πραγματοποίησαν νέες πυραυλικές εκτοξεύσεις με στόχο το Ισραήλ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB.

March 25, 2026

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι Φρουροί έβαλαν στο στόχαστρο τοποθεσίες στο βόρειο και στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, δυο στρατιωτικές βάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ στο Κουβέιτ, και ακόμη δυο, την πρώτη στο Μπαχρέιν και τη δεύτερη στην Ιορδανία, με «κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας» που χρησιμοποιούν «υγρά και στερεά καύσιμα», καθώς και «drones εφόρμησης».

Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαιτίστηκαν 25 drones και βαλλιστικός πύραυλος

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως αναχαιτίστηκαν δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βαλλιστικός πύραυλος.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου ο πόλεμος εξαπλώθηκε σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη προχωρά σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή του Κόλπου, στοχοποιώντας στρατιωτικές, ενεργειακές εγκαταστάσεις, άλλες υποδομές.

Σύμφωνα με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας μέσω X από τη 01:42 ως τις 04:41, αναχαιτίστηκαν 25 drones και βαλλιστικός πύραυλος, στη μεγάλη πλειονότητά τους στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος του βασιλείου.

Επιθέσεις στο Κουβέιτ

Το Κουβέιτ υφίσταται τις πρώτες πρωινές ώρες νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσε ο στρατός, έπειτα από επιδρομή drone μερικές ώρες νωρίτερα η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Εμιράτου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο μέσω X.