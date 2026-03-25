Ιρακινές ομάδες που θεωρούνται προσκείμενες στο Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες, αποτυπώνει επιθέσεις με FPV drones κατά της βάσης Camp Victoria στη Βαγδάτη.

Στο υλικό διακρίνεται χτύπημα σε εγκατεστημένο σύστημα ραντάρ, ενώ σε διαφορετικό σημείο φαίνεται ένα drone να κατευθύνεται προς δύο στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Black Hawk που βρίσκονταν στον χώρο της βάσης.

Το περιεχόμενο του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ωστόσο εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης δραστηριότητας επιθέσεων εναντίον στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή.