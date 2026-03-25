Ιρακινές ομάδες που θεωρούνται προσκείμενες στο Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες, αποτυπώνει επιθέσεις με FPV drones κατά της βάσης Camp Victoria στη Βαγδάτη.

Στο υλικό διακρίνεται χτύπημα σε εγκατεστημένο σύστημα ραντάρ, ενώ σε διαφορετικό σημείο φαίνεται ένα drone να κατευθύνεται προς δύο στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Black Hawk που βρίσκονταν στον χώρο της βάσης.

Iranian-backed groups in Iraq released footage of FPV drones targeting the Camp Victoria base in Baghdad, Iraq. An AN/MPQ-64 radar can be seen being hit in the footage, while the second drone seemingly targets two UH-60 Blackhawks seen at the end of the video. pic.twitter.com/RCQUVzH3d0 — OSINTdefender (@sentdefender) March 25, 2026

Το περιεχόμενο του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ωστόσο εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης δραστηριότητας επιθέσεων εναντίον στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή.