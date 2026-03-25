Πύραυλος που φέρεται να εκτοξεύτηκε από την περιοχή του Ιράν έπεσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης σε τοποθεσία κοντά στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, η ιορδανική αεράμυνα προχώρησε στην αναχαίτισή του πριν την πρόσκρουση.

Τα υπολείμματα κατέληξαν σε ανοιχτή έκταση, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο.

Iranian missile debris fell in an open area near Marj Al-Hamam in Amman, Jordan 🇯🇴. pic.twitter.com/Z1FpJGN6CU — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 24, 2026

Παρά το γεγονός ότι σε κοντινή απόσταση βρίσκονται κατοικίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Από την έναρξη του πολέμου, η Ιορδανία, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, έχει δεχθεί 240 πυραύλους και drones, εκ των οποίων οι 222 έχουν αναχαιτιστεί. Μόνο την Τρίτη ήχησαν εννέα φορές οι σειρήνες.