Ένας από τους πιλότους που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στο αεροδρόμιο La Guardia ήταν ένας 30χρονος από το Κεμπέκ, ο οποίος αγαπούσε τόσο πολύ την αεροπορία, ώστε έμαθε αγγλικά για να αυξήσει τις πιθανότητές του να ακολουθήσει καριέρα ως πιλότος. «Πέταξε το πρώτο του αεροπλάνο όταν ήταν 16 ετών», δήλωσε συντετριμμένη η Ζανέτ Γκανιέ στην Toronto Star τη Δευτέρα, αναφερόμενη στον άτυχο ανιψιό της, Αντουάν Φορέστ. «Πάντα παρακολουθούσε μαθήματα και πετούσε. Δεν σταμάτησε ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας: «Είναι μια πολύ κακή ημέρα για μένα».

Ο Αντουάν Φορέστ και ένας ακόμη πιλότος ήταν τα μοναδικά θύματα του σοκαριστικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κουίνς, όταν το αεροσκάφος της Air Canada στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα της Port Authority, που έσπευδε να συνδράμει άλλο αεροπλάνο που αντιμετώπιζε πρόβλημα στην περιοχή. Ο δεύτερος πιλότος αρχικά δεν είχε ταυτοποιηθεί δημοσίως.

«Πρόκειται για δύο νέους άνδρες στην αρχή της καριέρας τους, οπότε είναι απόλυτη τραγωδία το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ και μιλάμε για την απώλειά τους», δήλωσε ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, κατά τη διάρκεια απογευματινής συνέντευξης Τύπου. Ο Φορέστ εργαζόταν ως συγκυβερνήτης στην Jazz Aviation από τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με προφίλ στο LinkedIn με το όνομά του.

Η Ζανέτ Γκανιέ ανέφερε επίσης ότι ο Φορέστ, με καταγωγή από το Κοτό-ντι-Λακ στο Κεμπέκ, περνούσε τα καλοκαίρια μαζί με τον μικρότερο αδελφό του στο Χόκσμπερι, στο σπίτι της ίδιας και του συζύγου της. Όταν φοιτούσε στο λύκειο, κατέβαλε προσπάθειες να μάθει περισσότερα αγγλικά ώστε να αυξήσει τις πιθανότητές του να γίνει πιλότος.

Ο νεαρός πιλότος και ο συνάδελφός του στο πιλοτήριο έχασαν τη ζωή τους όταν προσωπικό της Port Authority έλαβε άδεια να κινηθεί με το πυροσβεστικό όχημα πάνω στον διάδρομο, την ίδια στιγμή που το αεροσκάφος της Air Canada είχε λάβει άδεια να προσγειωθεί στον ίδιο διάδρομο. Περίπου 40 από τους 70 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που επέζησαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τους περισσότερους να φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ οι περισσότεροι έλαβαν εξιτήριο μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Η Ένωση Πιλότων Αερογραμμών τίμησε τους δύο πιλότους, επισημαίνοντας την αφοσίωσή τους στην ασφάλεια των επιβατών. «Η απώλεια των δύο συναδέλφων μας στο πλήρωμα της πτήσης 8646 αποτελεί βαθιά τραγωδία», δήλωσε ο πρόεδρος της ένωσης, Τζέισον Αμπρόζι. Οι πιλότοι εργάζονταν για την Jazz Aviation LP, η οποία εκτελούσε την πτήση ως Air Canada Express.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για την αεροπορική μας εταιρεία, τους εργαζομένους μας και κυρίως για τις οικογένειες και τους αγαπημένους των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από το δυστύχημα της πτήσης 8646», δήλωσε ο πρόεδρος της Jazz Aviation, Νταγκ Κλαρκ. «Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των δύο πιλότων μας και την αμέριστη υποστήριξή μας σε όσους τραυματίστηκαν».

Λίγο αργότερα έγινε γνωστή και η ταυτότητα του δεύτερου πιλότου, ο οποίος ήταν ο Μακένζι Γκάνθερ, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Γκάνθερ υπηρετούσε ως συγκυβερνήτης μαζί με τον Αντουάν Φορέστ στην πτήση 8646 της Air Canada Express.

Ο φιλόδοξος απόφοιτος ξεκίνησε να εργάζεται ως επαγγελματίας πιλότος «αμέσως» μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη του ιδρύματος στο Πίτερμπορο του Οντάριο. «Μέσω του προγράμματος Jazz Aviation Pathways εντάχθηκε άμεσα στη Jazz Aviation μετά την αποφοίτησή του και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως πιλότος», ανέφερε το Seneca Polytechnic, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και στους πρώην συναδέλφους και καθηγητές του.

Βίντεο που καταγράφηκε από τη στιγμή του δυστυχήματος δείχνει το αεροσκάφος να πέφτει με ταχύτητα πάνω στο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς και ανατράπηκε στο πλάι, ενώ το μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Σε ηχητική καταγραφή ακούγεται ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να φωνάζει πανικόβλητος «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!» λίγο πριν τη φονική σύγκρουση.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



"Stop Truck 1, stop!"



"We were dealing with an emergency earlier and I messed up"

Ο διάδρομος 4, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, αναμένεται να παραμείνει κλειστός για ημέρες, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να απομακρύνουν τον «τεράστιο» όγκο συντριμμιών, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι την περασμένη Δευτέρα.

Σε ένδειξη πένθους, οι σημαίες στις εγκαταστάσεις του Seneca Polytechnic θα κυματίζουν μεσίστιες την Τρίτη προς τιμήν του Γκάνθερ, ενώ θα διατεθούν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης στην πανεπιστημιούπολη του Πίτερμπορο για όσους προσπαθούν να διαχειριστούν τη «τραγική είδηση», όπως ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.