Ένα αποκαλυπτικό ηχητικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada Express με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου La Guardia στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Κυριακής, αποτυπώνοντας την ένταση και την αγωνία στον πύργο ελέγχου.

Σύμφωνα με το Newsweek, το συγκεκριμένο ηχητικό, το οποίο φέρεται να προέρχεται από το LiveATC.net και καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά το συμβάν, περιλαμβάνει συνομιλίες μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Σε ένα απόσπασμα, ένας ελεγκτής ακούγεται να σχολιάζει: «Αυτό δεν ήταν καλό». Άμεσα, άλλος συνάδελφός του απαντά: «Ναι το ξέρω, ήμουν εδώ, προσπάθησα να επικοινωνήσω… αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό νωρίτερα, τα έκανα θάλασσα».

Η συνομιλία συνεχίζεται με μια προσπάθεια καθησυχασμού, καθώς ακούγεται η φράση: «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», αποτυπώνοντας το φορτισμένο κλίμα που επικρατούσε μετά τη σύγκρουση.

Στο ίδιο ηχητικό καταγράφονται και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του περιστατικού. Συγκεκριμένα, όχημα που αναφέρεται ως «Truck 1» ζητά άδεια για να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης. Ωστόσο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την έγκριση, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να δίνει επανειλημμένα εντολή να σταματήσει.

«Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα», ακούγεται χαρακτηριστικά, λίγο πριν σημειωθεί η σύγκρουση.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



"Stop Truck 1, stop!"



"We were dealing with an emergency earlier and I messed up" pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Νεκροί και τραυματίες

Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους.

Συνολικά 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, 11 επιβάτες και 2 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα, σε περιστατικό που αφορά πτήση της εταιρείας Jazz Aviation, η οποία εκτελούνταν για λογαριασμό της Air Canada, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις πηγές, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 76 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος την ώρα του συμβάντος.

Το όχημα που ενεπλάκη στη σύγκρουση ήταν ένα πυροσβεστικό όχημα διάσωσης αεροσκαφών το οποίο, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, κατευθυνόταν για να ανταποκριθεί σε άλλο περιστατικό τη στιγμή που χτυπήθηκε από το αεροσκάφος.

Το αεροπλάνο, ένα CRJ-900, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, συγκρούσθηκε με το όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά το ατύχημα δείχνουν ορατή ζημιά στο ρύγχος του αεροπλάνου.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ’ όπου αναχώρησαν.

H Air Canada, η Chorus Aviation, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και η FAA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.