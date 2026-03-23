Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με όχημα στο αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της έρευνας και μίλησαν στο NBC. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, τα θύματα είναι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, σε περιστατικό που αφορά πτήση της εταιρείας Jazz Aviation, η οποία εκτελούνταν για λογαριασμό της Air Canada, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις πηγές, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 76 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος την ώρα του συμβάντος.

Το όχημα που ενεπλάκη στη σύγκρουση ήταν ένα πυροσβεστικό όχημα διάσωσης αεροσκαφών το οποίο, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, κατευθυνόταν για να ανταποκριθεί σε άλλο περιστατικό τη στιγμή που χτυπήθηκε από το αεροσκάφος.

Το αεροπλάνο, ένα CRJ-900, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, συγκρούσθηκε με το όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά το ατύχημα δείχνουν ορατή ζημιά στο ρύγχος του αεροπλάνου.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ’ όπου αναχώρησαν.

H Air Canada, η Chorus Aviation, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών και η FAA δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.

🚨 UPDATE: Queens, NY — LaGuardia Airport on runway 4 escalates:



FDNY reports 5 red tag firefighters and over 100 passengers injured.



Heavy ARFF deployment continues (foam ops, satellites, FAST team); runway closed, mass casualty protocols active. Airport shut down; more… https://t.co/4EJh30DHEj pic.twitter.com/Tx2MXvwIYF — Breaking News (@TheNewsTrending) March 23, 2026

Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.