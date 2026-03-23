Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως για τη μοιραία σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, ενώ δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Στο βίντεο φαίνεται η τρομακτική πορεία του αεροσκάφους CRJ-900, που είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, ενώ προσγειωνόταν στον διάδρομο του LaGuardia. Το αεροπλάνο συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα περίπου 39 χλμ/ώρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πιλοτήριο και αναποδογύρισμα του οχήματος.

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, ενώ περίπου 40 επιβάτες και μέλη πληρώματος διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, πολλοί με σοβαρά τραύματα. Οι περισσότερες από τις νοσηλευόμενες περιπτώσεις έχουν πλέον πάρει εξιτήριο.

Ηχητικά αρχεία από τον πύργο ελέγχου δείχνουν τον πανικό των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, που προσπαθούσαν να εκτρέψουν άλλες πτήσεις μακριά από το LaGuardia μετά το περιστατικό. Οι φωνές των ελεγκτών φωνάζουν «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!» καθώς παρακολουθούν τη συγκρουόμενη πορεία του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο, πτήση 8646 της Air Canada Express μέσω της Jazz Aviation, με 72 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, είχε καθυστερήσει να απογειωθεί λόγω προβλημάτων στην επιβίβαση. Την ίδια ώρα, άλλη πτήση της United Airlines ανέφερε οσμή μέσα στην καμπίνα, προκαλώντας την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την παρουσία πυροσβεστικού οχήματος στον διάδρομο 4.

Σύμφωνα με ειδικούς, όταν ένα αεροσκάφος έχει άδεια προσγείωσης, έχει προτεραιότητα στον διάδρομο. Η Μέρι Σκιάβο, πρώην γενική επιθεωρήτρια του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, τόνισε ότι «το αεροπλάνο είχε την αποκλειστική χρήση του διαδρόμου, ενώ δεν φαίνεται να υπήρξε συντονισμός μεταξύ ελεγκτών εδάφους και πύργου ελέγχου». Το αεροσκάφος δεν είχε καμία δυνατότητα να προβλέψει ότι ένα πυροσβεστικό όχημα θα βρισκόταν στον διάδρομο κατά την προσγείωση.

Το περιστατικό έκλεισε προσωρινά το LaGuardia, προκαλώντας αναστάτωση στις πτήσεις της Νέας Υόρκης και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στα αεροδρόμια. Το νέο βίντεο και οι ηχητικές καταγραφές αποτυπώνουν με συγκλονιστικό τρόπο τη στιγμή του ατυχήματος, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση.