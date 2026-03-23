Το θέατρο του παραλόγου εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί πενθήμερης παύσης των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, προκαλώντας την πρώτη αχτίδα αισιοδοξίας στον κόσμο, αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι ΗΠΑ αναστέλλουν προσωρινά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν για πέντε ημέρες. Μάλιστα, ανέφερε πως τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν υπάρξει «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν με στόχο την πλήρη και οριστική επίλυση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το αισιόδοξο αυτό μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές, με τα χρηματιστήρια να γυρνούν σε θετικό πρόσημο και την τιμή του πετρελαίου να αρχίζει την κατιούσα.

Αλλά πριν προλάβει η αισιοδοξία αυτή να εδραιωθεί, έρχεται το IRIB, η κρατική τηλεόραση του Ιράν, να δώσει μία τελείως διαφορετική εκδοχή της κατάστασης, αφού μίλησε για υποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η DailyMail.

Συγκεκριμένα, η ιρανική τηλεόραση μεταδίδει πως δεν υπήρξαν ποτέ συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς, διαψεύδοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ μιλούν για πανηγυρισμούς στη χώρα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Τραμπ για πενθήμερη παύση των στρατιωτικών ενεργειών ως υποχώρηση υπό τον φόβο των αντιποίνων.

Μάλιστα, το Ιράν υποστηρίζει πως αυτή η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ συνδέεται με το τελεσίγραφο 48 ωρών που είχε δοθεί για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Παρά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία προήλθε από το Ιράν. Μιλώντας πριν την επιβίβασή του στο Air Force One από τη Φλόριντα με προορισμό το Μέμφις, δήλωσε ότι «το Ιράν επικοινώνησε για να κάνει συμφωνία».