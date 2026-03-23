Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως είναι «αποφασισμένος να καταλήξει σε συμφωνία» με το Ιράν και γι’ αυτόν τον λόγο διέταξε τον αμερικανικό στρατό να αναβάλει για πέντε ημέρες τις επιθέσεις εναντίον των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Σε δηλώσεις που έκανε στον Joe Kernen του CNBC, δήλωσε «αποφασισμένος» να υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη. Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα έναν ανώνυμο «ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας», διέψευσαν τον Αμερικανό πρόεδρο, αναφέροντας ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις και δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, και με αυτό το είδος ψυχολογικού πολέμου, ούτε το Στενό του Ορμούζ θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες ούτε θα επικρατήσει ειρήνη στις αγορές ενέργειας», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τα λεγόμενα του αξιωματούχου.

Στη συνομιλία με τον Kernen, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις ιρανικές αρχές ήταν πολύ έντονες και ότι εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα επιτευχθεί κάτι ουσιαστικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγή καθεστώτος, ανέφερε ο Κέρνεν.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ».

Έκτοτε, αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο, το δολάριο υποχώρησε έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων και οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κατακόρυφα.

Οι νέες δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγο αφότου είχε δώσει στο Ιράν προθεσμία 48 ωρών για να ανοίξει ξανά το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Η στενή αυτή θαλάσσια οδός αποτελεί βασικό ναυτιλιακό διάδρομο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν. Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από εκεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δώσει το Σάββατο τελεσίγραφο 48 ωρών στην Τεχεράνη, ζητώντας να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, αλλιώς θα δεχόταν πλήγματα στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, είχε δηλώσει ότι κρίσιμες υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου θα μπορούσαν να «καταστραφούν ανεπανόρθωτα» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ναυτιλιακή κίνηση στο Στενό του Ορμούζ έχει ουσιαστικά σταματήσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν αντέδρασε στοχεύοντας πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν από το στενό, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αναφερθεί αρκετά περιστατικά.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει πυροδοτήσει τους φόβους για παγκόσμιο πληθωρισμό και έχει προκαλέσει αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου.