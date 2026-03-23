Σημάδια εσωτερικής αποδυνάμωσης στο καθεστώς του Ιράν καταγράφονται, σύμφωνα με δηλώσεις του πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ, ο οποίος ανέφερε ότι μικρές μονάδες εντός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και της Μπασίτζ έχουν αρχίσει να αρνούνται να παρουσιαστούν για υπηρεσία. Μιλώντας στο Bloomberg την Κυριακή, υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη ρωγμών στο εσωτερικό του καθεστώτος.

«Το οικοδόμημα αυτού του τυραννικού καθεστώτος ραγίζει. Δεν έχει ακόμη ανοίξει σε μεγάλα χάσματα, αλλά προς τα εκεί κατευθύνεται», δήλωσε ο Γιεχιέλ Λάιτερ, επισημαίνοντας ότι δεν πλήττονται μόνο οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά και το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «έχουμε μικρές μονάδες εντός του συστήματος των Φρουρών της Επανάστασης και της Μπασίτζ, οι οποίες δεν στρέφουν ακόμη τα όπλα τους κατά των ανωτέρων τους, αλλά δεν εμφανίζονται στην εργασία τους», τονίζοντας πως πρόκειται για μια πρωτοφανή εξέλιξη. «Και αυτό είναι κάτι νέο. Εξελίσσεται και αποτελεί μια διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιεχιέλ Λάιτερ συνέκρινε την κατάσταση με ιστορικά παραδείγματα καθεστώτων που κατέρρευσαν, λέγοντας ότι «ποτέ δεν γνωρίζαμε ακριβώς πότε θα έπεφτε η Σοβιετική Ένωση ή πότε οι Ρουμάνοι θα στρέφονταν εναντίον του Τσαουσέσκου». Αναφερόμενος στον ιρανικό λαό, σημείωσε πως «πρόκειται για έναν λαό 92 εκατομμυρίων ανθρώπων που θέλει ελευθερία, που θέλει κάτι διαφορετικό, που δεν θέλει πλέον τη μπότα ενός καταπιεστικού καθεστώτος στον λαιμό του».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο πρέσβης αναφέρθηκε στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι εκτοξεύσεις που κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Ντιμόνα είχαν πιθανό στόχο την εκεί πυρηνική ερευνητική εγκατάσταση. Όπως είπε, «η επίθεση δεν έπληξε το ερευνητικό μας κέντρο, αλλά αυτό φαίνεται πως ήταν ο στόχος», ενώ σημείωσε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό που χαρακτήρισε «μαζικής απώλειας».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει τότε ότι η εγκατάσταση αποτέλεσε στόχο σε αντίποινα για πλήγμα που είχε δεχθεί η πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι δεν είχε γνώση της επίθεσης, ενώ ο Γιεχιέλ Λάιτερ σημείωσε επίσης ότι δεν πιστεύει πως το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα στη Νατάνζ.

Αναφερόμενος στον τελικό στόχο του πολέμου κατά του Ιράν και στο ενδεχόμενο λήξης της σύγκρουσης με το καθεστώς να παραμένει στην εξουσία, ο πρέσβης υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη είναι να εξαλειφθεί η πιθανότητα ύπαρξης «μιας οντότητας στην Τεχεράνη που να είναι ικανή να εκτοξεύει μαζικούς αριθμούς βαλλιστικών πυραύλων, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να στηρίζει δυνάμεις-αντιπροσώπους στην περιοχή».

Όπως ανέφερε, οι στόχοι αυτοί αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να επιτευχθούν στο πεδίο της μάχης, καθώς η Τεχεράνη δεν αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή για διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Γιεχιέλ Λάιτερ προειδοποίησε για την ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, δηλώνοντας ότι «πρόκειται για μαζικούς δολοφόνους και οι δολοφόνοι δεν λένε την αλήθεια». Αναφέρθηκε μάλιστα σε πυραυλική επίθεση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή κατά της κοινής στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία, σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων από το Ιράν.

«Κοιτάξτε τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε χθες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «για χρόνια έλεγαν “δεν διαθέτουμε τέτοιο πύραυλο”. Κι όμως, διέθεταν. Και ένας πύραυλος που μπορεί να φτάσει τα 4.000 χιλιόμετρα, αν τους δοθεί λίγος ακόμη χρόνος, θα μπορεί να πλήξει το Σικάγο».