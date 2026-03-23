Το Ομάν, το οποίο είχε διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στις τελευταίες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ότι «εργάζεται σκληρά» για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει ντε φάκτο μπλοκαριστεί από την Τεχεράνη.
«Το Ομάν εργάζεται σκληρά για να εφαρμοστούν μέσα ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, προσθέτοντας ότι «ο πόλεμος δεν προκλήθηκε από το Ιράν» και ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι οικονομικές του συνέπειες να επιδεινωθούν, αν συνεχιστεί.
Whatever your view of Iran, this war is not of their making. This is already causing widespread economic problems and I fear they promise to get much worse if the war continues. Oman is working intensively to put in place safe passage arrangements for the Strait of Hormuz.— Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) March 23, 2026