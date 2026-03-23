Το Ομάν, το οποίο είχε διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στις τελευταίες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ότι «εργάζεται σκληρά» για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει ντε φάκτο μπλοκαριστεί από την Τεχεράνη.

«Το Ομάν εργάζεται σκληρά για να εφαρμοστούν μέσα ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, προσθέτοντας ότι «ο πόλεμος δεν προκλήθηκε από το Ιράν» και ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι οικονομικές του συνέπειες να επιδεινωθούν, αν συνεχιστεί.