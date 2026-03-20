Νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω των κοινωνικών δικτύων, χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «ΔΕΙΛΟΥΣ» και κατηγορώντας τα κράτη-μέλη για απροθυμία να εμπλακούν σε στρατιωτικές ενέργειες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι είναι «τόσο εύκολο» για τα μέλη του ΝΑΤΟ να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε έναν «απλό στρατιωτικό ελιγμό». Παράλληλα, τόνισε ότι η σύγκρουση με το Ιράν είναι «στρατιωτικά κερδισμένος» και ότι υπάρχει «πολύ μικρός κίνδυνος» για τη συμμαχία.

Παρά την έντονη κριτική του για τη στάση των συμμάχων, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ΘΑ ΤΟ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!», αφήνοντας αιχμές για τη μελλοντική στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στους εταίρους της.

Υπενθυμίζεται ότι αναλυτές είχαν προειδοποιήσει εδώ και καιρό πως το Ιράν θα προχωρούσε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης, κάτι που τελικά συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να είχε καταρτιστεί εκ των προτέρων κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της εξέλιξης, ενώ οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν είχαν ενημερωθεί πριν από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Ενδέχεται να απαιτηθούν έξι μήνες για την αποκατάσταση της κανονικής ροής πετρελαίου και αερίου

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς ενδέχεται να απαιτηθούν τουλάχιστον έξι μήνες για την αποκατάσταση της κανονικής ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Μιλώντας στους Financial Times, προειδοποίησε ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένα από το Ιράν, ενδέχεται να οδηγήσει στη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία.

«Θα χρειαστούν έξι μήνες για να τεθούν σε λειτουργία ορισμένες εγκαταστάσεις, ενώ για άλλες πολύ περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τόσο οι πολιτικοί όσο και οι αγορές υποτιμούν το μέγεθος της διαταραχής. Όπως πρόσθεσε, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από τα ιρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο τις τελευταίες ημέρες.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς παγκοσμίως, καθώς περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου διέρχεται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο. Το Ιράν έχει στο παρελθόν απειλήσει ότι θα επιτεθεί ή θα πυρπολήσει πλοία που επιχειρούν να τη χρησιμοποιήσουν, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη κατάρρευση της ναυτιλιακής κίνησης και σε εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι τα κράτη-μέλη του θα προχωρήσουν στην αποδέσμευση ποσότητας ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματά τους, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην προσφορά.