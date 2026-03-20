Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων ήδη έχει αρχίσει να πλήττει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί αναμένουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς ο πόλεμος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν επηρεάζει τις παγκόσμιες πετρελαϊκές προμήθειες, όπως δείχνει μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Περίπου 55% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από την Τρίτη ως χθες Πέμπτη, απάντησαν ότι ο προϋπολογισμός της οικογένειάς τους δέχτηκε τουλάχιστον “κάποιας μορφής” πλήγμα από τις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης.

Ανάμεσα σε εκείνους που επηρεάζονται, το 21% απάντησαν ότι τα οικονομικά της οικογένειάς τους επηρεάστηκαν «πολύ».

Η μέση τιμή της βενζίνης στην Αμερική έχει αυξηθεί κατά σχεδόν ένα δολάριο το γαλόνι από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν προκαλώντας ιρανικά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ και το ιρανικό κλείσιμο ουσιαστικά του Στενού του Χορμούζ, απ΄όπου μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαϊκού εφοδιασμού.

Περίπου 87% των Αμερικανών θεωρούν πιθανό να αυξηθεί περισσότερο τον επόμενο μήνα η τιμή της βενζίνης. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί περιμένουν ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις για μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις στο Ιράν παρότι λιγοστοί μόνο υποστηρίζουν την ιδέα.

Ο Τραμπ επέστρεψε τον περασμένο χρόνο στην προεδρία υποσχόμενος να αντιμετωπίσει τον πολυετή υψηλό πληθωρισμό και να πυροδοτήσει μια οικονομική άνθηση.

Περίπου 63% των Αμερικανών διαφωνούν με τους χειρισμούς του Τραμπ ως προς το κόστος διαβίωσης στις ΗΠΑ, υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το 41% που ήταν το αντίστοιχο όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Το ποσοστό δημοτικότητάς του σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα μειώθηκε από 35%, που ήταν κατά τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του, σε 29% σήμερα.

Μόνο το 35% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο Τραμπ κάνει καλή δουλειά στον τομέα της οικονομίας.

Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.545 Αμερικανούς ενήλικες σε όλες τις ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες.