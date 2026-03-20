Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει ή να αποκλείσει το νησί Χαργκ του Ιράν, προκειμένου να ασκήσει πίεση στο Ιράν, ώστε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Η αναφορά αυτή της ιστοσελίδας Axios, η οποία δεν έχει ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα, επικαλείται τέσσερις πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η καταστροφή του ζωτικής σημασίας για το Ιράν νησιού Χαργκ ή η πρόκληση ζημιών στις εγκαταστάσεις εξαγωγής «ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου που θα επηρεάσει την οικονομία και δεν θα υποχωρήσει γρήγορα», υποστηρίζει η Λινέτ Νούσμπαχερ, πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών του βρετανικού στρατού. Το Ισραήλ δεν επιτέθηκε σε αυτό κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου το περασμένο καλοκαίρι και η αποκατάσταση της πολύπλοκης υποδομής του θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

Υπάρχει επίσης ένα μακροπρόθεσμο πολιτικό επιχείρημα. «Το νησί Χαργκ είναι αρκετά σημαντικό για την ιρανική οικονομία, ώστε η καταστροφή των εγκαταστάσεών του θα σήμαινε την εγκατάλειψη κάθε προσποίησης ότι ο πόλεμος διεξάγεται για να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον για το Ιράν», υποστηρίζει η Νούσμπαχερ, επειδή θα στερούσε από ένα μελλοντικό καθεστώς ζωτικά έσοδα από το πετρέλαιο.

Μια προσπάθεια κατάληψης του νησιού, δεδομένου του μεγέθους του, θα απαιτούσε πιθανότατα μια μεγάλη και παρατεταμένη επιχείρηση, μεγαλύτερη από μια τυπική εισβολή ειδικών δυνάμεων. Αν και μια κατάληψη από τις ΗΠΑ θα έδινε θεωρητικά στον Λευκό Οίκο πλεονέκτημα έναντι της Τεχεράνης, ο Νιλ Κίλμαν, από το think tank Chatham House, υποστήριξε στον βρετανικό Guardian ότι είναι πολύ πιθανό μια τέτοια προσπάθεια να αποβεί αυτοκαταστροφική.

«Αν οι ΗΠΑ το καταλάμβαναν, τότε θα αποκόπτατε την ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία. Το Ιράν θα είχε παραγωγή, αλλά δεν θα μπορούσε να εξάγει, ενώ οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να παράγουν. Αυτό θα έριχνε τις αγορές σε ελεύθερη πτώση· αυτό είναι ένα πραγματικό αδιέξοδο», επεσήμανε ο αναλυτής.