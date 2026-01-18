Βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στοίχισαν τη ζωή γυναίκας και τραυμάτισαν άλλους στο Χάρκοβο, ενώ τραυμάτισαν επίσης ανθρώπους στη Σούμι, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 18/1 οι αρχές στις πόλεις της βορειοανατολικής Ουκρανίας.

«Ένας άνθρωπος είναι νεκρός εξαιτίας πλήγματος εχθρικού drone σε σπίτι», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της μεγαλούπολης κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, ο Ιχόρ Τερέχοφ.

Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για γυναίκα 20 ετών.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν λόγο από την πλευρά τους για αεροπορικό πλήγμα σε συνοικία στη Σούμι με τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί 7 ετών, και ζημιές σε 15 ακίνητα.

Επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας βομβαρδίζουν καθημερινά την Ουκρανία. Τις τελευταίες εβδομάδες, τα πλήγματά τους προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω κύματος ψύχους.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο αυτό μοιάζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ουκρανική αντιπροσωπεία έφθασε στις ΗΠΑ για νέες συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα.