Ήταν το 845 μ.Χ. όταν το Παρίσι, πολύ μακριά ακόμη από τη μετέπειτα λάμψη και ακτινοβολία του, βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν από τους πιο φοβερούς εχθρούς του Μεσαίωνα: τους Βίκινγκς. Επικεφαλής τους, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ο θρυλικός Ράγκναρ Λόντμπροκ, μια μορφή που στέκεται διαρκώς στο μεταίχμιο ανάμεσα στον θρύλο και την ιστορία.

Οι Σκανδιναβοί επιδρομείς, με στόλο περίπου 120 πλοίων και χιλιάδες πολεμιστές, ανέβηκαν τον Σηκουάνα και έφτασαν ως την καρδιά του βασιλείου των Φράγκων. Για τους κατοίκους του Παρισιού, η εικόνα θα πρέπει να ήταν εφιαλτική: πάνοπλοι πολεμιστές από τον Βορρά, αμείλικτοι και αποφασισμένοι, λεηλατούσαν οικισμούς και σκόρπιζαν τον τρόμο στο πέρασμά τους.

Ο βασιλιάς των Φράγκων, Κάρολος ο Φαλακρός, αντιλήφθηκε γρήγορα ότι μια άμεση στρατιωτική αναμέτρηση δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Έτσι επέλεξε μια λύση ταπεινωτική, αλλά αποτελεσματική: πλήρωσε τους εισβολείς για να αποχωρήσουν. Το ποσό ήταν τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής — περίπου τρεις τόνοι ασήμι — και καταγράφηκε ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά λύτρα του Μεσαίωνα.

Η εξέλιξη αυτή έσωσε το Παρίσι από ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή, άφησε όμως και ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Οι Βίκινγκς είδαν στην πράξη ότι οι μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης μπορούσαν να λυγίσουν μπροστά στην πίεσή τους. Οι επιδρομές τους θα συνεχίζονταν για χρόνια, επηρεάζοντας βαθιά την πολιτική και στρατιωτική ιστορία της Ευρώπης.

Όσο για τον Ράγκναρ Λόντμπροκ, παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο γοητευτικές και αινιγματικές μορφές της μεσαιωνικής παράδοσης. Για κάποιους υπήρξε πραγματικό ιστορικό πρόσωπο, για άλλους ένας ήρωας που γεννήθηκε από τη σύνθεση πολλών διαφορετικών αφηγήσεων. Όποια κι αν είναι η αλήθεια, το όνομά του έμεινε δεμένο με τη δύναμη, τον φόβο και τη θρυλική εποχή των Βίκινγκς.

845: Το Παρίσι καταλαμβάνεται και λεηλατείται από Βίκινγκς επιδρομείς υπό την ηγεσία του Ράγκναρ Λόθμπροκ, οι οποίοι ανεβαίνουν τον Σηκουάνα με στόλο πλοίων και αιφνιδιάζουν τους Φράγκους. Ο βασιλιάς Κάρολος ο Φαλακρός αναγκάζεται να καταβάλει μεγάλο χρηματικό ποσό (danegeld) για να αποχωρήσουν οι επιδρομείς, γεγονός που αποτυπώνει την αδυναμία της Φραγκικής άμυνας και ενθαρρύνει επόμενες επιδρομές στη δυτική Ευρώπη.

1566: Ο Ζαν Παρισό ντε Βαλέτ, μέγας μάγιστρος του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Τάγματος της Μάλτας, θέτει το θεμέλιο λίθο της Βαλέτας, πρωτεύουσας της Μάλτας.

1797: Στις ΗΠΑ, κατοχυρώνεται στο Ναθάνιελ Μπρίνγκς από το Νιου Χάμσαϊρ η πρώτη πατέντα για το πλυντήριο ρούχων.

1821: Ο Αθανάσιος Διάκος, επικεφαλής Ελλήνων επαναστατών, φθάνει στον Προφήτη Ηλία Λιβαδειάς και απαιτεί την παράδοση της πόλης από τον διοικητή της Χασάν Αγά.

1854: Γαλλία, Αγγλία και Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Ρωσία (Κριμαϊκός Πόλεμος).

1871: Εγκαθιδρύεται επίσημα η Παρισινή Κομμούνα στη γαλλική πρωτεύουσα.

1930: Στην Τουρκία, οι πόλεις Κωνσταντινούπολη και Άνγκορα μετονομάζονται σε Ιστανμπούλ και Άνκαρα (Άγκυρα) από τους Τούρκους εθνικιστές.

1933: Το διπλάνο «City of Liverpool» της Imperial Airways γίνεται το πρώτο αεροπλάνο αεροπορικής εταιρείας που συντρίβεται λόγω σαμποτάζ, καθώς ένας επιβάτης βάζει φωτιά στο σκάφος.

1939: Στον Ισπανικό Εμφύλιο, ο αρχιστράτηγος Φρανσίσκο Φράνκο κατακτά τη Μαδρίτη και θέτει τέλος στον τριακονταετή πόλεμο.

1941: Ο Βρετανός ναύαρχος, Άντριου Κάννινγκαμ, ηγείται του βασιλικού ναυτικού στην καταστροφή τριών μεγάλων ιταλικών βαριών καταδρομικών και δύο αντιτορπιλικών.

1964: Στα διεθνή ύδατα έξω από τις αγγλικές ακτές, εκπέμπει εν πλω ο πρώτος πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας, το περίφημο Ράδιο Καρολίνα.

1969: Ο Γιώργος Σεφέρης σπάει τη δημόσια σιωπή του και προβαίνει σε ηχηρή δήλωση κατά της δικτατορίας της Χούντα των Συνταγματαρχών, εκφράζοντας ξεκάθαρα την αντίθεσή του στο καθεστώς. Η δήλωσή του μεταδίδεται από το BBC και αποκτά μεγάλη απήχηση εντός και εκτός Ελλάδας, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες δημόσιες παρεμβάσεις πνευματικού ανθρώπου εναντίον της δικτατορίας και ενισχύοντας το αντιδικτατορικό κλίμα της εποχής.

1969: Στο Λονδίνο, ο Ρίνγκο Σταρ ανακοινώνει ότι οι Beatles δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν άλλες ζωντανές εμφανίσεις.

1970: Η «Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, με το περίφημο ζεϊμπέκικο του Μάνου Λοΐζου, παίρνει μέρος στο φεστιβάλ των Καννών.

1970: Ισχυρός σεισμός χτυπά τη δυτική Τουρκία στις 23:05 τοπική ώρα, σκοτώνοντας 1.086 άτομα και τραυματίζοντας 1.260.

1972: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει όλα τα αξιώματα: του αντιβασιλέα, του πρωθυπουργού, του υπουργού Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και του προέδρου της Βουλής.

1979: Πυρηνικό ατύχημα στην Πενσιλβανία των ΗΠΑ. Παύει να λειτουργεί μία αντλία στο σύστημα ψύξης του αντιδραστήρα, στο Three Mile Island, με αποτέλεσμα να εξατμιστεί μέρος του μολυσμένου νερού, προκαλώντας έτσι το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία των ΗΠΑ.

1985: Ο αρεοπαγίτης Χρήστος Σαρτζετάκης εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την οριακή πλειοψηφία των 180 ψήφων.

1995: Την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες κατά των εγκαταστάσεων του «Mega Channel», που έγινε στις 15/03, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων των 20.30, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, αναλαμβάνει η τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

1999: Παραστρατιωτική σερβική ομάδα σκοτώνει 146 Αλβανούς του Κοσόβου στην περιοχή Ιζμπίτσα.

2005: Σεισμός 8,7 ρίχτερ χτυπά την Ινδονησία, στη βόρεια Σουμάτρα, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

2020: Στην Ουχάν, από όπου ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, αρχίζει η σταδιακή άρση της καραντίνας έπειτα από δύο μήνες. Ορισμένες από τις υπηρεσίες του μετρό επαναλειτουργούν και ανοίγουν τα σύνορα.

Γεννήσεις

1973 – Παναγιώτα Βλαντή, Ελληνίδα ηθοποιός, με σταθερή παρουσία στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από σειρές όπως τα «Singles» και «Μαύρα Μεσάνυχτα», ενώ το 2007 τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Βερολίνου με το βραβείο Shooting Stars, διάκριση που ανέδειξε και διεθνώς την πορεία της. Η διαδρομή της τη διατήρησε ως μία από τις αναγνωρίσιμες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής υποκριτικής.

1986 – Lady Gaga, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια και ηθοποιός, από τις πιο επιδραστικές ποπ σταρ του 21ου αιώνα. Καθιερώθηκε διεθνώς με επιτυχίες όπως τα «Poker Face» και «Bad Romance», ξεχωρίζοντας για τις συνεχείς καλλιτεχνικές μεταμορφώσεις και τη σκηνική της τόλμη. Διεύρυνε την παρουσία της και ως ηθοποιός, με κορυφαία στιγμή το «Shallow» από το «A Star Is Born», που της χάρισε Όσκαρ τραγουδιού και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό της εύρος.

Θάνατοι

1941 – Βιρτζίνια Γουλφ (25 Ιανουαρίου 1882 – 28 Μαρτίου 1941), Αγγλίδα συγγραφέας, από τις σημαντικότερες μορφές του λογοτεχνικού μοντερνισμού. Ξεχώρισε για το πρωτοποριακό αφηγηματικό της ύφος και τη χρήση της τεχνικής της εσωτερικής ροής συνείδησης σε έργα όπως «Η κυρία Νταλογουέι» και «Στο φάρο». Παράλληλα, το δοκίμιό της «Ένα δικό σου δωμάτιο» αποτέλεσε θεμελιώδες κείμενο της φεμινιστικής σκέψης, επηρεάζοντας βαθιά τη σύγχρονη λογοτεχνία και θεωρία.

