Βαθιά κάτω από την Τρανσυλβανία, ένα ιστορικό αλατωρυχείο έχει μεταμορφωθεί σε έναν από τους πιο παράξενους υπόγειους προορισμούς της Ευρώπης.

Μια ρόδα λούνα παρκ εκατοντάδες μέτρα κάτω από τη γη δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμένει κανείς να συναντήσει σε ένα παλιό αλατωρυχείο. Κι όμως, στη Salina Turda, στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το σκηνικό αυτό είναι πραγματικότητα.

Εκεί όπου κάποτε οι ανθρακωρύχοι έβγαζαν αλάτι από τα βάθη της γης, σήμερα οι επισκέπτες κατεβαίνουν σε έναν εντυπωσιακό υπόγειο κόσμο που συνδυάζει ιστορία, γεωλογία και απρόσμενη ψυχαγωγία.

Η ιστορία της Salina Turda χάνεται στους αιώνες. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του ίδιου του ορυχείου, η οργανωμένη εκμετάλλευση του αλατιού στην περιοχή τοποθετείται μεταξύ 11ου και 13ου αιώνα, ενώ η πρώτη σαφής γραπτή αναφορά σε ορυχείο αλατιού στην Turda χρονολογείται από το 1271. Η εξόρυξη συνεχίστηκε για αιώνες, μέχρι το 1932, όταν οι εργασίες σταμάτησαν.

Η εγκατάσταση γνώρισε στη συνέχεια διαφορετικές χρήσεις, μεταξύ άλλων ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ από το 1992 άνοιξε ξανά στο κοινό ως τουριστικός προορισμός. Μεγάλη αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε από το 2008 και το ορυχείο μετατράπηκε σταδιακά σε ένα εντυπωσιακό υπόγειο αξιοθέατο.

Στην αίθουσα Rudolf, περίπου 120 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, ο τεράστιος υπόγειος χώρος έχει μήκος 80 μέτρα, πλάτος 50 και βάθος 42 μέτρα.

Εκεί βρίσκεται και η 20 μέτρων πανοραμική ρόδα, την οποία η Salina Turda χαρακτηρίζει ως πιθανότατα τη μοναδική υπόγεια πανοραμική ρόδα στον κόσμο. Δίπλα της υπάρχουν μίνι γκολφ, bowling, αθλητικές εγκαταστάσεις και αμφιθέατρο.

Ακόμη πιο αλλόκοτη είναι η αίθουσα Terezia, όπου μια υπόγεια λίμνη καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του χώρου.

Η λίμνη φτάνει σε βάθος έως 6 μέτρα και οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν βόλτα με βάρκα μέσα στο αλατωρυχείο, περιτριγυρισμένοι από αλατούχους σχηματισμούς, σταλακτίτες και τοίχους που δημιουργήθηκαν από αιώνες εξόρυξης.

Το αποτέλεσμα είναι ένας προορισμός που μοιάζει περισσότερο με σκηνικό επιστημονικής φαντασίας παρά με ιστορικό ορυχείο. Ένα μέρος όπου η βιομηχανική κληρονομιά συναντά ένα από τα πιο απρόσμενα τουριστικά τοπία της Ευρώπης.