Τα ταξίδια χωρίς παρέα δεν αποτελούν πλέον μια εναλλακτική επιλογή για τους λίγους. Αντίθετα, εξελίσσονται σε μία από τις ισχυρότερες τάσεις της σύγχρονης ταξιδιωτικής κουλτούρας, με ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν την ελευθερία, τον αυθορμητισμό και την προσωπική ανακάλυψη που προσφέρει ένα solo ταξίδι.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλατφόρμα περιηγήσεων GuruWalk ανέλυσε τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες σε περισσότερες από 150 δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως, προκειμένου να εντοπίσει εκείνες που προσελκύουν το μεγαλύτερο ποσοστό ταξιδιωτών που εξερευνούν τον κόσμο μόνοι τους.

Το αποτέλεσμα αναδεικνύει έναν χάρτη προορισμών που συνδυάζουν ασφάλεια, πολιτιστικό ενδιαφέρον, εύκολη μετακίνηση και την αίσθηση ότι μπορεί κανείς να νιώσει άνετα ακόμη και χωρίς συνταξιδιώτες.

Τορόντο: Ο κορυφαίος προορισμός για τους λάτρεις των solo ταξιδιών

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Τορόντο, με το εντυπωσιακό 50,5% των κρατήσεων περιηγήσεων να προέρχεται από ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μόνοι τους.

Η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά αποτελεί ένα από τα πιο πολυπολιτισμικά αστικά κέντρα του κόσμου και προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό ασφάλειας, πολιτισμού και ζωντανής αστικής ζωής. Από τη γοητευτική συνοικία Distillery District και την εμβληματική Art Gallery of Ontario μέχρι τις παραλίες της λίμνης Οντάριο και τα νησιά απέναντι από τον ορίζοντα της πόλης, το Τορόντο αποδεικνύει γιατί θεωρείται ιδανικός προορισμός για ανεξάρτητη εξερεύνηση.

Οι ανερχόμενοι προορισμοί που ακολουθούν

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τη Σάντα Άνα, στο Ελ Σαλβαδόρ, μια πόλη που κερδίζει ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση στη Λατινική Αμερική. Με εντυπωσιακή αποικιακή αρχιτεκτονική, νεογοτθικούς ναούς και εύκολη πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους των Μάγια και φυσικά τοπία, αποτελεί εξαιρετική βάση για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες μακριά από τα τουριστικά πλήθη.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το δυναμικό Σάο Πάολο, η μεγαλύτερη μητρόπολη της Νότιας Αμερικής, γνωστή για τη γαστρονομική της σκηνή, τα μουσεία, τις αγορές και τον ασταμάτητο πολιτιστικό παλμό της.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ταϊπέι, μία από τις πιο φιλικές και ασφαλείς πόλεις της Ασίας, ενώ την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει η κοσμοπολίτικη Κουάλα Λουμπούρ, όπου οι ουρανοξύστες, οι νυχτερινές αγορές και η πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα ιδανικό σκηνικό για solo περιπέτειες.

Γιατί τα solo ταξίδια γνωρίζουν άνθηση

Σύμφωνα με το Time Out, η άνοδος των solo ταξιδιών συνδέεται με μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις αποδράσεις. Οι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον μεγαλύτερη ευελιξία, αυθεντικές εμπειρίες και τη δυνατότητα να σχεδιάζουν το πρόγραμμά τους χωρίς συμβιβασμούς.

Παράλληλα, πολλές πόλεις επενδύουν σε υποδομές, δημόσιους χώρους και εμπειρίες που κάνουν τους επισκέπτες να αισθάνονται ασφαλείς και ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από το αν ταξιδεύουν μόνοι ή με παρέα.

Οι 10 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για solo ταξιδιώτες: