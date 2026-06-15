Πρόκειται ίσως για την πιο διάσημη παραλία της Λευκάδας που φήμη της έχει περάσει τα σύνορα της Ελλάδας. Ο λόγος για το Πόρτο Κατσίκι, την απίστευτη παραλία στην οποία θα απολαύσεις σίγουρα τις βουτιές σου.

Με διάφανα νερά κι ένα άκρως καθηλωτικό τοπίο, το Πόρτο Κατσίκι σε μαγεύει από τις φωτογραφίες κιόλας, πόσο μάλλον, αν βρεθείς εκεί. Η παραλία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λευκάδας και σε απόσταση περίπου 45 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Το απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς σκηνικό, με τα απότομα, ψηλά και κάθετα επιβλητικά βράχια, κάνει τους πάντες να «παραμιλούν»

Για να προσεγγίσει κανείς το Πόρτο Κατσίκι, εκτός από τον δρόμο που οδηγεί σε αυτό οδικώς, μπορεί να φτάσει εδώ με τα τουριστικά σκάφη που αναχωρούν από την πόλη της Λευκάδας, είτε από το λιμάνι στο Νυδρί ή τη Βασιλική.

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