Αν και δεν είναι από τις πιο δημοφιλείς πόλεις της Γαλλίας, αποτελεί όμως αγαπημένο προορισμό για τους οπαδούς του ιαματικού τουρισμού. Υπήρξε επίσης η αγαπημένη του Ναπολέοντα Γ’, ο οποίος την επισκεπτόταν συχνά για τα ιαματικά της λουτρά.

Ο λόγος για τη Vichy, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην επαρχία της Ωβέρνης, η οποία απέχει 4 ώρες από το Παρίσι. Μέρος της υπέροχης αυτής πόλης χρονολογείται από τον 19ο-20ο αιώνα, ενώ ο Ναπολέων Γ’ ήταν εκείνος που την έκανε διάσημη στο ευρύ κοινό. Αν και τα περισσότερα μνημεία της Vichy χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου αιώνα, υπάρχουν και κάποια παλαιότερα. Ανάμεσά τους η Μονή που ίδρυσαν Σελεστίνοι μοναχοί τον 15ο αιώνα, καθώς και το παλάτι Castel Franc, παρόλο που η πρόσοψή του ξαναχτίστηκε τον 19ο αιώνα.

Εντύπωση προκαλούν τα υπέροχα κτίρια κατά μήκος της Boulevard des Etats-Unis, τα οποία χρονολογούνται από την εποχή που η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται επί Ναπολέοντα Γ’ (1860-1870), σε ένα στυλ που δεν συναντάται εύκολα στην Ωβέρνη. Το επιβλητικό κτίριο της Όπερας είναι από την ίδια εποχή, παρόλο που αποτελεί την μοναδική όπερα της Γαλλίας σε αρτ νουβό αρχιτεκτονική. Στα όσα πρέπει να κάνει ο επισκέπτης στην πόλη, περιλαμβάνεται η βόλτα στο πάρκο Parc des Sources, σχεδιασμένο το 1730, με παλιά περίπτερα και πέργκολες, μια επίσκεψη στο μουσείο Musée des Arts d’Afrique et d’Asie, στους χώρους του οποίου φιλοξενούνται περισσότερα από 4.000 αντικείμενα από τις πρώην γαλλικές αποικίες της Αφρικής και της Ασίας, καθώς και της Νότιας Αμερικής και Ωκεανίας.

Τέλος, όσοι θέλετε να ανακαλύψετε τα μυστικά του brand Vichy, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το εργαστήριο που βρίσκεται στην περιοχή.

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