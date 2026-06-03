Για πολλά χρόνια, η Αντίπαρος ζούσε στη σκιά της κοσμοπολίτισσας Πάρου, ήταν κάτι σαν τη «μικρή της αδελφή», λειτουργώντας κυρίως ως ένας προορισμός για μια μονοήμερη εκδρομή.

Αλλά η εικόνα αυτή έχει αλλάξει πλέον, και η Αντίπαρος με το θρυλικό της κάμπινγκ από τη δεκαετία του ’80, που αποτελούσε έναν αμιγώς εναλλακτικό προορισμό για ελεύθερους ταξιδιώτες, ροκάδες, φοιτητές και γυμνιστές, έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους πιο hot ταξιδιωτικούς προορισμούς, τον οποίο επιλέγουν ακόμη και Χολιγουντιανοί αστέρες. Μην ξεχνάμε πως στο νησί διατηρούν σπίτι η Ρίτα Γουίλσον και ο Τομ Χανκς, που φρόντισαν να το διαφημίσουν σε όλο τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο.

Η Αντίπαρος, λοιπόν, είναι ένα μέρος που μπορεί και τα συνδυάζει όλα: λιτή ομορφιά, μέρη που σου προσφέρουν ηρεμία, σεργιάνι σε ένα αυθεντικό κυκλαδίτικο σκηνικό, αλλά και διασκέδαση. Έτσι, μπορείς να απολαύσεις τις βόλτες σου στα σοκάκια της, ανάμεσα στα κατάλευκα σπίτια με τα μπλε παράθυρα και τις βουκαμβίλιες να σκορπούν το χρώμα και την ομορφιά τους στο τοπίο. Αλλά και τις δροσερές βουτιές σου στις υπέροχες παραλίες της. Στην καρδιά της Χώρας βρίσκεται το Κάστρο της, που χτίστηκε από τους Ενετούς τον 15ο αιώνα, ενώ μία από τις ιδιομορφίες του είναι ότι δε βρίσκεται σε κάποιο ψηλό και δεσπόζον σημείο.

Στη νησίδα Σάλιαγκος βρίσκεται ο αρχαιότερος οικισμός των Κυκλάδων, ενώ το Δεσποτικό, ακατοίκητο νησάκι στα νοτιοδυτικά, αποτελεί τόπο μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας. Το σπήλαιο που έχει στα σπλάχνα της η Αντίπαρος είναι ένα από τα αρχαιότερα του κόσμου, καθώς αποτελούσε φυσικό καταφύγιο από τη νεολιθική εποχή και προσελκύει χιλιάδες τουρίστες. Το «Καταφύγι», όπως το αποκαλούσαν οι ντόπιοι, είναι ένα από τα βαθύτερα σπήλαια των Βαλκανίων, στο οποίο, μάλιστα, λέγεται πως κρύφτηκαν οι Μακεδόνες που συνωμότησαν κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το σπήλαιο της Αντιπάρου διακοσμείται από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, οι οποίοι αλλάζουν μορφή, ανάλογα με την έμπνευση του επισκέπτη. Βρίσκεται 171 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι βαραθρώδες και η θερμοκρασία του το χειμώνα κυμαίνεται στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στις παραλίες, στην Ψαραλυκή πηγαίνεις με τα πόδια. Ο Σωρός με την τεράστια αμμουδιά συνδυάζει ένα οργανωμένο κομμάτι κι ένα πιο ήσυχο για όσους δεν θέλουν την πολλή φασαρία, ενώ λίγα λεπτά μακριά εντοπίζεται η μικρή παραλία του Άγιου Σώστη.

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