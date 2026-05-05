Μια νέα κατάταξη από την HelloSafe έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, προτείνοντας μια πιο ουσιαστική ανάγνωση της ευημερίας. Δεν αρκείται στο ΑΕΠ, συνδυάζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα με κρίσιμους δείκτες ποιότητας ζωής: εισοδηματική ισότητα, επίπεδα φτώχειας και τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI).

Το αποτέλεσμα; Μια λίστα όπου η ευημερία δεν είναι θεωρητική, αλλά βιώσιμη.

Η κορυφή ανήκει στον «ισορροπημένο» πλούτο

Στην πρώτη θέση, για πρώτη φορά, βρίσκεται η Νορβηγία. Με βαθμολογία 77,65/100, η σκανδιναβική χώρα δεν ξεχωρίζει μόνο για τα υψηλά εισοδήματα, αλλά για το πώς αυτά διαχέονται στην κοινωνία. Ισχυρό κοινωνικό κράτος, χαμηλή ανισότητα και υψηλή ποιότητα ζωής τη φέρνουν στην κορυφή μιας νέας εποχής οικονομικής αξιολόγησης.

Ακολουθεί η Ιρλανδία, μια οικονομία με εντυπωσιακούς αριθμούς, εν μέρει λόγω πολυεθνικών κολοσσών, αλλά και με σταθερά υψηλό εθνικό εισόδημα. Το Λουξεμβούργο, παραδοσιακός «πρωταθλητής», υποχωρεί στην τρίτη θέση, σηματοδοτώντας μια στροφή από τον απόλυτο πλούτο προς την ισορροπημένη ευημερία.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ελβετία και η Ισλανδία, χώρες που εδώ και χρόνια συνδυάζουν υψηλά εισοδήματα με εξαιρετικό βιοτικό επίπεδο.

Η Ευρώπη κυριαρχεί, με μία εξαίρεση

Η δεκάδα ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη. Η μόνη «εισβολή» έρχεται από τη Σιγκαπούρη, η οποία διακρίνεται για την οικονομική της ισχύ, αλλά χάνει έδαφος λόγω μεγαλύτερων ανισοτήτων.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: οι μικρότερες, κοινωνικά οργανωμένες χώρες με έμφαση στην ισότητα και τις δημόσιες υπηρεσίες υπερέχουν έναντι οικονομιών όπου ο πλούτος συγκεντρώνεται.

Οι 20 πλουσιότερες χώρες στον κόσμο (2026) σύμφωνα με τον Δείκτη Ευημερίας της HelloSafe: