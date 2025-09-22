Αν αναζητάτε διακοπές που θα σας απομακρύνουν από το άγχος και τον θόρυβο της καθημερινότητας, η Ισλανδία είναι ο προορισμός που ξεχωρίζει.

Με εντυπωσιακά ηφαιστειακά τοπία, παραλίες με μαύρη άμμο, θερμές πηγές και απέραντες εκτάσεις άγριας φύσης, το «νησί της φωτιάς και του πάγου» κατέκτησε την κορυφή στη νέα Έκθεση για τις Διακοπές Χαλάρωσης της BookRetreats, αναδεικνύοντας τη χώρα ως το καλύτερο μέρος στον κόσμο για ηρεμία και γαλήνη.

Η BookRetreats παρουσίασε πρόσφατα την Έκθεση για τις Διακοπές Χαλάρωσης, μια παγκόσμια κατάταξη που αναδεικνύει τους ιδανικότερους προορισμούς για ηρεμία και γαλήνη. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε 76 διαφορετικούς προορισμούς και εννέα κριτήρια, όπως το ποσοστό προστατευόμενων περιοχών, την κάλυψη από δάση, την πυκνότητα πληθυσμού, τα επίπεδα θορύβου και φωτορύπανσης, αλλά και την ποικιλία εμπειριών ευεξίας που προσφέρονται σε κάθε χώρα.

Μετά τη συγκέντρωση και ανάλυση όλων των δεδομένων, η Ισλανδία ξεχώρισε ως ο απόλυτος προορισμός για ήσυχες, χαλαρωτικές διακοπές, κερδίζοντας την πρώτη θέση στη λίστα.

«Η Ισλανδία είναι το καλύτερο μέρος για ήσυχες διακοπές», δήλωσε η BookRetreats σε μια ανακοίνωση στο Travel + Leisure. «Η χώρα έχει μόνο μία πόλη και έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία για χαμηλό θόρυβο και φωτορύπανση, καθώς και για κυκλοφοριακή συμφόρηση».

Σημείωσε, επίσης, ότι έξω από το Ρέικιαβικ, η χώρα «ανοίγεται σε απέραντες εκτάσεις άγριας φύσης» με επιβλητικούς παγετώνες, θερμές πηγές και παραλίες με μαύρη άμμο που αξίζει να εξερευνήσετε. «Αυτό το περιβάλλον, σε συνδυασμό με τον προσεκτικό σύγχρονο τρόπο ζωής, προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες για ηρεμία που λίγες άλλες προορισμοί μπορούν να προσφέρουν», ανέφερε το BookRetreats.

Επιπλέον, η BookRetreats κατέταξε την Ισλανδία ως τον πιο χαλαρωτικό προορισμό διακοπών στην Ευρώπη, χάρη στις ήσυχες μικρές πόλεις, τους ανοιχτούς χώρους και τα αιθέρια φυσικά τοπία της.

«Το νησί δεν έχει μόνο την υψηλότερη βαθμολογία στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, αλλά είναι και ο κορυφαίος προορισμός στην κατηγορία της ηρεμίας στην έκθεσή μας, με την καλύτερη βαθμολογία όσον αφορά τον θόρυβο και τη φωτορύπανση», ανέφερε η BookRetreats. «… ο καθαρός σκοτεινός ουρανός το καθιστά ένα από τα καλύτερα μέρη για να θαυμάσει κανείς το εντυπωσιακό βόρειο σέλας».

Στη λίστα με τους πιο ήσυχους προορισμούς παγκοσμίως, τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Μαυροβούνιο, ενώ ακολούθησαν η Μποτσουάνα, η Εσθονία και η Φινλανδία.