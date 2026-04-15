Είναι από τους προορισμούς που σίγουρα δεν σου πάει το μυαλό για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ωστόσο, είναι μια ιδανική επιλογή για την περίοδο αυτή, αλλά περισσότερο για το καλοκαίρι, αφού αποτελεί ένα ανερχόμενο θέρετρο.

Ο λόγος για τη Σωζόπολη, μία από τις αρχαιότερες και πιο γραφικές πόλεις της Βουλγαρίας, χτισμένη σε μια βραχώδη χερσόνησο στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους τον 7ο αιώνα π.Χ. και είχε την ονομασία Άνθεια, ενώ σύντομα μετονομάστηκε σε Απολλωνία εξαιτίας του ναού του Απόλλωνα που βρισκόταν στην περιοχή. Σήμερα, πολλοί κάτοικοι της παλιάς πόλης, απόγονοι των Ελλήνων που δε μετανάστευσαν, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα και να κρατούν τις παραδόσεις μέσα από τον τοπικό βουλγαροελληνικό σύλλογο.

Με αμμώδεις παραλίες, παραδοσιακή βουλγαρική αρχιτεκτονική και γραφικά πλακόστρωτα, αποτελεί πόλο έλξης, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς την εκκλησία του 15ου αιώνα Sveta Bogoroditsa, το ναό Sveti Zossim, το κοντινό νησί του Αγίου Νικόλα, καθώς και το Κάστρο του Ravadinovo που κατασκευάστηκε το 1997 στα πρότυπα των μεσαιωνικών κάστρων και βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό. Η παλιά πόλη της Σωζόπολης είναι ένα ζωντανό μουσείο με στενά πλακόστρωτα σοκάκια και τις χαρακτηριστικές ξύλινες κατοικίες του 18ου-19ου αιώνα.

Δείτε τις φωτογραφίες