Από τις ομιχλώδεις κορυφές του Monteverde μέχρι τις κοσμοπολίτικες, «blue zone» παραλίες της χερσονήσου Nicoya, η Κόστα Ρίκα παραμένει η κορυφαία επιλογή για όσους αναζητούν μια ταξιδιωτική περιπέτεια χωρίς συμβιβασμούς.

Ωστόσο, η εξωτική χώρα της Κεντρικής Αμερικής, το 2026, αποτελεί κι έναν ασφαλή προορισμό για τους τουρίστες και ειδικά για γυναίκες που επιλέγουν τα σόλο ταξίδια, που πια είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικές τάσεις. Και εδώ έχουν πολλά να δουν και να ζήσουν, με ασφάλεια. Τροπικά δάση, ενεργά ηφαίστεια, ιαματικές πηγές, δεκάδες προστατευόμενα εθνικά πάρκα, απίστευτες παραλίες είναι κάποια από τα δυνατά ατού της Κόστα Ρίκα, την οποία ο Χριστόφορος Κολόμβος της έδωσε το όνομα «πλούσια ακτή», λόγω των φανταχτερών κοσμημάτων των ντόπιων που άστραφταν κάτω από τον καυτό ήλιο.

Η πρωτεύουσα Σαν Χοσέ βρίσκεται στο κέντρο της Κόστα Ρίκα, ωστόσο αξίζει να επισκεφθείτε το Καρτάγο, την παλιά πρωτεύουσα, που φιλοξενεί στο κέντρο της τη Βασιλική της Παναγίας των Αγγέλων. Τα ενεργά ηφαίστεια βρίσκονται διάσπαρτα στη χώρα, με κυριότερα το ηφαίστειο Irazu που υψώνεται στα 3.432 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και το ηφαίστειο Arenal που φωτίζει το βραδινό ουρανό με τις λάμψεις και τους κρότους του.

Μερικές από τις ποικιλίες καφέ που καλλιεργούνται στην Κόστα Ρίκα θεωρούνται από τις καλύτερες του κόσμου, με τους Γάλλους, τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους να είναι οι πρώτοι που μετέφεραν τους κόκκους στη χώρα. Οι τροπικές παραλίες Tortuguero και Samara γεμίζουν από τους λάτρεις του σερφ, ενώ αξίζει να επισκεφθείτε το παραδοσιακό χωριό Sarchi όπου θα βρείτε δημιουργίες από ξύλο και μινιατούρες καρέτας. Απολαύστε την πλούσια φύση μέσα από την αναρρίχηση, το ράφτινγκ και την πεζοπορία και επισκεφθείτε το μουσείο του Χρυσού που φιλοξενεί μια εντυπωσιακή συλλογή αντικειμένων που χρονολογούνται από την προ Κολόμβου εποχή.

Στην Κόστα Ρίκα βρίσκεται και η Χερσόνησος Νικόγια, η οποία είναι μία από τις μόλις πέντε επίσημα αναγνωρισμένες «Μπλε Ζώνες» στον πλανήτη. Πρόκειται για συγκεκριμένες περιοχές στον κόσμο, όπου οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο, ξεπερνώντας συχνά τα 100 χρόνια, και παραμένουν υγιείς μέχρι τα βαθιά τους γεράματα.

