Τεχνικό ζήτημα φαίνεται να επηρεάζει τη λειτουργία του Facebook για όσους επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω υπολογιστή, με αρκετούς χρήστες να αδυνατούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους.

Το πρωί της Κυριακής, κατά την προσπάθεια σύνδεσης, εμφανίζεται το μήνυμα: «Ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν λόγω τεχνικού προβλήματος».

Την ίδια ώρα, στην πλατφόρμα Downdetector έχουν καταγραφεί εκατοντάδες αναφορές από χρήστες που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα πρόσβασης.

Αντίθετα, η εφαρμογή του Facebook για κινητές συσκευές φαίνεται να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί αντίστοιχες δυσλειτουργίες.

Έως αυτή την ώρα, η Meta δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα.