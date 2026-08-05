Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την υπογραφή του συμβολαίου του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έκανε ξεκάθαρες τις διαθέσεις του με μια ατάκα.

Ο 28χρονος επιθετικός επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά τη θητεία του στην ΑΕΚ με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, φορώντας πλέον τα πράσινα, με τη νέα του ομάδα να περιμένει πολλά από αυτόν.

Η ικανότητα του Γκαρσία να παίζει τόσο ως επιθετικός όσο και ως εξτρέμ έπεισε τον Παναθηναϊκό να προχωρήσει στην απόκτησή του, επισημοποιώντας τη συμφωνία του με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό του με οψιόν αγοράς.

Το «τριφύλλι» δήλωσε κανονικά τον παίκτη στη λίστα της UEFA για τα προκριματικά του Europa Conference League και το ντεμπούτο του είναι θέμα χρόνου, με τον ίδιο να στέλνει το μήνυμά του με μια ατάκα: «Στο γήπεδο θέλω να είμαι killer».