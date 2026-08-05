Οι διαπραγματεύσεις μόνο εύκολες δεν αποδείχθηκαν, καθώς χρειάστηκαν συνεχείς επαφές και λεπτοί χειρισμοί μέχρι να υπάρξει το τελικό «ναι». Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο τεχνικός διευθυντής των «πρασίνων», Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο TransferRoom της Ισπανίας, παραμένοντας στην Αθήνα για να συντονίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Παράλληλα, η διοίκηση με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο προχώρησε στην απαιτούμενη οικονομική υπέρβαση, ώστε η μεταγραφή να ολοκληρωθεί εγκαίρως.

Ο χρόνος πίεζε, καθώς έπρεπε να προλάβουν την προθεσμία για τη δήλωση του ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα. Για τον λόγο αυτό, ο 28χρονος επιθετικός υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στη Ρωσία, εξοικονομώντας πολύτιμες ώρες.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας

Το «τριφύλλι» απέκτησε τον διεθνή φορ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, καταβάλλοντας στη Σπαρτάκ ποσό 800.000 ευρώ ως ενοίκιο.

Στη συμφωνία προβλέπεται επίσης οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Ωστόσο, σε αντίθεση με όσα είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα, η συγκεκριμένη οψιόν δεν είναι υποχρεωτική και δεν συνδέεται με προϋποθέσεις όπως συμμετοχές, επίτευξη στόχων ή ευρωπαϊκή πρόκριση.

Όσον αφορά τις απολαβές του ποδοσφαιριστή, ο Λιβάι Γκαρσία αποδέχθηκε σημαντική μείωση σε σχέση με το συμβόλαιό του στη Ρωσία, όπου εισέπραττε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αποδοχές του στον Παναθηναϊκό θα κινούνται λίγο πάνω από τα επίπεδα του Φακούντο Πελίστρι, γεγονός που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του συλλόγου.