Ο Λιβάι Γκαρσία είναι και επισήμως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέβασε για χάρη του στα social media ένα βίντεο με τον… Σπάιντερμαν.

Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (4/8) από τους «πράσινους», οι οποίοι συμφώνησαν σε όλα με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό του με οψιόν αγοράς για 10 εκατ. ευρώ.

Μία μέρα μετά, την Τετάρτη (5/8), ο Γκαρσία ήρθε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και η ΠΑΕ φρόντισαν να τον παρουσιάσουν σαν… Σπάιντερμαν, με το σχετικό βίντεο που ανέβασαν στα social media.

Ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ο 28χρονος επιθετικός καθώς από το 2020 μέχρι το 2025 ήταν στην ΑΕΚ, με την οποία είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος όσο και του κυπέλλου το 2023.