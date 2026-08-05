Ο Λιβάι Γκαρσία είναι και επισήμως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέβασε για χάρη του στα social media ένα βίντεο με τον… Σπάιντερμαν.
Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (4/8) από τους «πράσινους», οι οποίοι συμφώνησαν σε όλα με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό του με οψιόν αγοράς για 10 εκατ. ευρώ.
Μία μέρα μετά, την Τετάρτη (5/8), ο Γκαρσία ήρθε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και η ΠΑΕ φρόντισαν να τον παρουσιάσουν σαν… Σπάιντερμαν, με το σχετικό βίντεο που ανέβασαν στα social media.
Ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ο 28χρονος επιθετικός καθώς από το 2020 μέχρι το 2025 ήταν στην ΑΕΚ, με την οποία είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος όσο και του κυπέλλου το 2023.
The One and Only 🕷️☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/sTr8iNni1O— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 5, 2026