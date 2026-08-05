Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Λιβάι Γκαρσία μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό και θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τρίτης (4/8) την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού, καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τη Σπαρτάκ Μόσχας για δανεισμό του με 800.000 ευρώ και οψιόν αγοράς για 10 εκατ. ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε κανονικά τον Γκαρσία στη λίστα της UEFA για τα προκριματικά του Europa Conference League και το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) ο παίκτης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και είναι έτοιμος για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Σε λίγες ώρες, μάλιστα, ο Λιβάι Γκαρσία θα είναι στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά το πρώτο παιχνίδι της νέας του ομάδας με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.