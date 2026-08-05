Η αποστολή ολοκληρώθηκε, έστω και με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τον αναμενόμενο. Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Πάκσι και συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία, γνωρίζοντας πως σε αυτή τη φάση της χρονιάς οι προκρίσεις είναι εκείνες που μετρούν περισσότερο από την εικόνα.

Το 2-2 της ρεβάνς άφησε αρκετά περιθώρια προβληματισμού, καθώς οι «πράσινοι» χρειάστηκε να κυνηγήσουν δύο φορές το σκορ, ενώ απέναντι σε οργανωμένη άμυνα δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν με την ίδια άνεση που είχαν δείξει στην Ουγγαρία. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξακολουθεί να «χτίζει» μια ομάδα με νέα αγωνιστική φιλοσοφία και αρκετά καινούργια πρόσωπα. O Δανός μετρά πλέον 10 νίκες σε προκριματικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων, παραμένοντας αήττητος και έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση σε κάθε αντίστοιχη σειρά αγώνων της καριέρας του.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Τεττέη τέθηκε νοκ άουτ λόγω ίωσης, ενώ εκτός πλάνων παραμένουν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κρίστιανσεν, Παντελίδης και Ίνγκασον.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 δεν διαθέτει την ευρωπαϊκή εμπειρία ή την ποιότητα του Παναθηναϊκού, ωστόσο αποτελεί ένα ιδιαίτερα πειθαρχημένο και ανταγωνιστικό σύνολο. Ο βουλγαρικός σύλλογος, που ιδρύθηκε το 2016, κυνηγά για πρώτη φορά την παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τη Σπαρτάκ Τρνάβα χωρίς να πετύχει γκολ σε κανονική διάρκεια, παίρνοντας την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι μετά από δύο ισοπαλίες χωρίς τέρματα. Στο εγχώριο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει αήττητος, με δύο νίκες και μία ισοπαλία, γεγονός που του προσφέρει μεγαλύτερο αγωνιστικό ρυθμό.

Σημείο αναφοράς αποτελεί ο Ντιάλο, ο οποίος μετά τα 18 περσινά γκολ έχει ήδη ανοίξει λογαριασμό τρεις φορές στη νέα σεζόν. Ο Αλεξάνταρ Αλεξάντροφ υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, καθώς δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών ενόψει της αναμέτρησης.