Οι συζητήσεις της ΑΕΚ με την ΕΤΟ Γκιόρ για τον Μίλαν Βιτάλις προχωράνε πολύ καλά και στις τάξεις της πρωταθλήτριας υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία.

Ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος χαφ είναι ο παίκτης που θέλουν οι «κιτρινόμαυροι» για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και τα μηνύματα είναι θετικά, καθώς οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει πολύ.

Ο Βιτάλις αποτελεί στόχο και των Σέλτικ και Ρέιντζερς, η Ένωση όμως είναι το φαβορί για την απόκτησή του και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στην Ουγγαρία η συμφωνία των δύο ομάδων αναμένεται να κλείσει στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο Βιτάλις έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Ουγγαρίας τον Σεπτέμβριο του 2025, προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και στην ΑΕΚ ελπίζουν να υπάρξει οριστική συμφωνία με την ΕΤΟ Γκιόρ στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.