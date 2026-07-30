Η απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο δεν αποτέλεσε απλώς ακόμη μία μεταγραφική κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τον σχεδιασμό τους για τη σεζόν 2026-27, κλείνοντας το ρόστερ με μία ακόμη προσθήκη υψηλού επιπέδου και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον οικονομικό πήχη.

Ο Γάλλος γκαρντ ήταν η πέμπτη και τελευταία μεταγραφή του καλοκαιριού, μετά τους Μουσταφά Φαλ, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, με τη διοίκηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να ολοκληρώνει μία ακόμη ιδιαίτερα δαπανηρή μεταγραφική περίοδο.

Η συμφωνία με τον Φρανσίσκο αυξάνει σημαντικά το αγωνιστικό budget του συλλόγου. Ο Γάλλος αναμένεται να εισπράξει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν 2026-27, ενώ οι συνολικές απολαβές του στο τριετές συμβόλαιό του φτάνουν περίπου τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κατέβαλε στη Βιλερμπάν ποσό που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ, κοντά στα 1,2 εκατ., για την αποδέσμευσή του.

Το υψηλότερο budget στην ιστορία της ΚΑΕ

Με την ολοκλήρωση των μεταγραφών, ο συνολικός προϋπολογισμός της ΚΑΕ ξεπερνά πλέον τα 60 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας τον μεγαλύτερο στην ιστορία του συλλόγου.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όχι μόνο τα συμβόλαια παικτών, προπονητών και τεχνικού επιτελείου, αλλά και όλα τα λειτουργικά έξοδα της ομάδας, όπως μετακινήσεις, πτήσεις τσάρτερ, διαμονές, διοικητικές δαπάνες και το υπόλοιπο προσωπικό.

Το καθαρό αγωνιστικό budget, μαζί με τα buy out και το τεχνικό επιτελείο, διαμορφώνεται περίπου στα 45,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τις φορολογικές επιβαρύνσεις φτάνει κοντά στα 55 εκατομμύρια, ενώ μαζί με το συνολικό λειτουργικό κόστος ξεπερνά πλέον τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Συμβόλαια κορυφαίου επιπέδου

Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα ακριβότερα μισθολόγια στην Ευρώπη. Ο Κέντρικ Ναν παραμένει στην κορυφή με απολαβές 4,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ ακολουθούν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Γκερσόν Γιαμπουσέλε με συμβόλαια που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Στη συνέχεια βρίσκονται οι Ματίας Λεσόρ (2,7 εκατ.), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (2,2 εκατ.), Ίζακ Μπόνγκα (2,15 εκατ.) και Κώστας Σλούκας (2 εκατ.), ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο εντάσσεται πλέον στην κατηγορία των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών της EuroLeague, με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα buy out ανέβασαν τον συνολικό λογαριασμό

Σημαντική ήταν και η δαπάνη για τις αποδεσμεύσεις των νέων αποκτημάτων. Ο Παναθηναϊκός κατέβαλε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια για τον Μπράνκου Μπάντιο, 700.000 ευρώ στην Παρτίζαν για τον Ίζακ Μπόνγκα, 650.000 ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε και περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ στη Βιλερμπάν για τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Στο οικονομικό πλάνο της ΚΑΕ παραμένουν επίσης οι αποζημιώσεις προς το προηγούμενο τεχνικό επιτελείο, καθώς και το συμβόλαιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

ΠΑΙΚΤΕΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ)